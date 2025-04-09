恒生指數升幅擴至152點　北水淨買入破紀錄近300億元｜持續更新

美股於周二（8日）出現大幅波動，早段曾抽升1,400點，可是貿易戰未見有降溫跡象，導致道指倒跌320點，連續第4個交易日下跌。同時投資者恐慌情緒明顯抽升，VIX指數飆11%至52.33。亞太區股市今日（9日）早段承接美股跌勢，日本股市早段瀉逾1,100點。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油挫4%。匯市方面，美元兌日圓﹑歐元及英鎊全面下挫，美匯指數跌0.47%。



【15:28】港股升幅擴至逾百點

恒生指數最新升152點，報20279點。

Wind資料顯示，南向資金淨買入額逼近300億港元，創歷史最高單日淨買入紀錄。

【15:10】上証指數收升41點

《路透》報道內地高層官員最快今日開會，商討有關刺激經濟及穩定股市措施。消息傳出後，投資者信心明顯回升，港股更由跌轉升，最新報20198點，升70點。

內地股市高收，上証指數收市報3186點，升41點。

美股期貨亦大幅收復失地，道指期貨更一度轉升，最新報37503點，跌142點。

人民幣匯價方面，離岸人民幣最新報7.3809，升433點子。

【14:01】港股曾收復2萬點

港股曾收復2萬點關，最新報19983點，跌144點。

【13:48】港股跌幅縮至不足200點

美國正式對中國貨品開徵104%關稅，不過港股跌幅在午後卻略為收窄，恒指最新報19940點，跌187點，科指升18點，報4587點。

中芯（0981）逆市升6.8%，報41.8元。

A股上揚，上証指數最新報3172點，升27點或0.86%，深成指數升121點，報9545點。

【12:23】港股半日跌239點

美國對來自中國產品徵收104%關稅一事，已於香港時間今日（9日）中午12時1分生效。在高關稅生效前，港股今早曾瀉逾800點，其後跌幅收窄至約百點，並一度收復2萬點。

恒生指數中午收市報19887點，跌239點，國指跌56點，中午收市報7374點，科指跌22點，報4546點，成交額為1,908億元。

美國從5月2日起，將來自中港的小包裹徵稅由貨值30%升至90%。電商股今早普遍向下，阿里（9988）跌2%﹑京東（9618）跌2.8%﹑寶尊電商（9991）跌4.7%。

手機設備股亦向下，舜宇（2382）跌1%﹑瑞聲科技（2018）挫6.2%﹑高偉電子（1415）跌4.8%﹑鴻騰（6088）跌3.5%。

出口股方面，申洲國際（2313）跌1.6%﹑互太紡織（1382）跌0.8%﹑創科實業（0669）跌1.8%。

金融股方面，滙豐（0005）跌2.5%﹑友邦（1299）曾失守50元，中午收市報50.25元，跌5.5%﹑港交所（0388）跌1.4%。

【10:24】港股跌幅收窄267點

港股跌幅進一步收窄，最新報19860點，跌267點。目前79隻成份股下跌，其中中石油（0857）跌5.3%，申洲（2313）跌幅收窄至2.1%。

小米（1810）升5%，報40.85元。

【10:07】港股跌幅收窄至420點

港股跌幅進一步收窄，最新報19706點，跌420點。

中芯（0981）飆8%，報42.3元。

【09:55】港股跌幅收窄至509點

離岸人民幣曾於周二（8日）失守7.4，為歷來新低，今早反彈，最新報7.3742，升500點子。

港股方面，恒生指數跌幅收窄至509點，報19618點。

多隻成份股下跌，其中聯想（0992）瀉11.5%，為目前跌幅最大藍籌股。

【09:20】港股低開632點

恒生指數最新報19494點，低開632點，國指最新報7198點，低開232點，科指最新報4373點，低開194點。

出口股今早，申洲（2313）低開6.1%﹑互太紡織（1382）平開﹑晶苑（2232）低開5.6%。

航運及碼頭股方面，招商局（0144）低開0.7%﹑中遠海運港口（1199）平開﹑東方海外（0316）低開1.5%﹑長和（0001）低開2.7%。

科技股方面，阿里（9988）低開5%﹑騰訊（0700）低開3.3%﹑美團（3690）低開4%﹑小米（1810）低開2.8%。

金融股方面，滙豐（0005）低開3.1%﹑友邦（1299）低開4.3%﹑港交所（0388）低開3.9%。

消費股方面，萬洲（0288）挫1成，最新報6.06元，安踏（2020）跌1.5%﹑李寧（2331）跌3.4%。