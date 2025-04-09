恒生指數跌幅收窄至不足300點　小米逆市飆半成｜持續更新

美股於周二（8日）出現大幅波動，早段曾抽升1,400點，可是貿易戰未見有降溫跡象，導致道指倒跌320點，連續第4個交易日下跌。同時投資者恐慌情緒明顯抽升，VIX指數飆11%至52.33。亞太區股市今日（9日）早段承接美股跌勢，日本股市早段瀉逾1,100點。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油挫4%。匯市方面，美元兌日圓﹑歐元及英鎊全面下挫，美匯指數跌0.47%。



【10:24】港股跌幅收窄267點

港股跌幅進一步收窄，最新報19860點，跌267點。目前79隻成份股下跌，其中中石油（0857）跌5.3%，申洲（2313）跌幅收窄至2.1%。

小米（1810）升5%，報40.85元。

【10:07】港股跌幅收窄至420點

港股跌幅進一步收窄，最新報19706點，跌420點。

中芯（0981）飆8%，報42.3元。

【09:55】港股跌幅收窄至509點

離岸人民幣曾於周二（8日）失守7.4，為歷來新低，今早反彈，最新報7.3742，升500點子。

港股方面，恒生指數跌幅收窄至509點，報19618點。

多隻成份股下跌，其中聯想（0992）瀉11.5%，為目前跌幅最大藍籌股。

【09:20】港股低開632點

恒生指數最新報19494點，低開632點，國指最新報7198點，低開232點，科指最新報4373點，低開194點。

出口股今早，申洲（2313）低開6.1%﹑互太紡織（1382）平開﹑晶苑（2232）低開5.6%。

航運及碼頭股方面，招商局（0144）低開0.7%﹑中遠海運港口（1199）平開﹑東方海外（0316）低開1.5%﹑長和（0001）低開2.7%。

科技股方面，阿里（9988）低開5%﹑騰訊（0700）低開3.3%﹑美團（3690）低開4%﹑小米（1810）低開2.8%。

金融股方面，滙豐（0005）低開3.1%﹑友邦（1299）低開4.3%﹑港交所（0388）低開3.9%。

消費股方面，萬洲（0288）挫1成，最新報6.06元，安踏（2020）跌1.5%﹑李寧（2331）跌3.4%。