關稅戰｜路透︰中央高層最快今日開會 商討穩股市及刺激經濟措施
撰文：張偉倫
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美國特朗普於上周三（2日）宣布對所有貿易伙伴開徵「對等關稅」，引發市場動盪。《路透》引述消息人士指出，內地高層官員最快會在今日（9日）舉行會議，商討刺激經濟及支持資本市場穩定的措施。
報道引述消息人士指出，隨著中美貿易戰升溫，內地高層官員計劃最快在今日開會，商討有關刺激經濟及穩定資本市場措施。報道指出今次是特朗普宣布開徵「對等關稅」以來，首度有高層次會議。
報道引述2個消息來源，指出預料國務院﹑不同政府部門及監管機構將會出席有關會議。消息人士又指出，預期政策制定者會商討有關刺激消費﹑支持資本市場。至於有關出口退稅措施亦有可能討論。
《路透》指出國家新聞辦公室未有即時作回應。
人行財政部高層官員料會出席
報道亦引述消息人士指出，人民銀行及財政部的高層官員亦有可能出席會議；同時預期來自商務部﹑國家金監總局及中證監的官員亦會出席。不過相關部門或監管機構，未有回應。
報道又指出內地媒體或會公布部份會議的內容，以顯示中央政府有望穩定經濟及市場，以及讓市場回復信心。
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