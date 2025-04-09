關稅戰｜中國反制　徵美產品關稅84%　道指期貨瀉逾500點

美國從當地時間周三（9日）凌晨12時1分，對中國產品加徵關稅稅訊達到104%。中國宣布進一步反制，將來自美國的產品關稅稅率上調至84%，從周四（10日）凌晨12時1分起生效。受到關稅戰再度升溫拖累，美股三大指數期貨悉數下挫，其中道指期貨挫約500點。



國務院關稅稅則委員會今天發布公告，自4月10日12時1分起，調整《國務院關稅稅則委員會關於對原產於美國的進口商品加徵關稅的公告》（稅委會公告2025年第4號）規定的加徵關稅稅率，原產於美國的所有進口商品的加徵關稅稅率由34%提高至84%。

受到關稅戰進一步白熱化衝擊，拖累股市表現。截至下午7時24分，道指期貨跌561點，報37084點，標普500指數期貨跌62點，報4920點，納指100指數期貨跌170點，報16919點。

反映投資者恐慌情緒的標普500指數VIX期貨最新報40.81，升4.18%。

歐洲股市方面，英﹑法﹑德三國股市均錄得逾3%跌幅。

恒生指數夜期跌423點，報19765點。

債市方面，美國10年期債息攀升，反映投資者沽出美債，最新報4.376，升11.6個基點，30年期債孳息率升13.2個基點至4.847厘。

匯市方面，美匯指數跌0.68%，報102.25。美元兌日圓跌0.98%，失守145，最新報144.83，歐元兌美元報1.1042，升0.77%，英鎊兌美元升0.38%，報1.2814。離岸人民幣報7.3884，升358點子

商品市場方面，紐約期油挫5.72%，每桶報56.17美元，現貨金每盎司升2.7%，報3,063.71美元。