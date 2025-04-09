關稅戰｜道指中段升逾500點　納指飆逾2%　Tesla蘋果Nvidia漲半成

中國宣布提高美國商品關稅至84%，以報復美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周三（9日）起對中國產品徵稅104%。歐盟同日公布，批准對價值約210億歐元（232億美元）的美國商品徵收關稅。全球關稅戰升溫，美股早段維持波動。道指早段最多跌369點，其後走勢反覆；納指造好。



圖為2025年4月7日，交易員在紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間4月10日

【01:03】美股3大指數急漲

截至本港晚上01時03分，道指報38,166點，升521.點或1.38%；納指最新報15,662點，升394點或 2.58%；標普500指數報5,065點，升82點或1.66%。

多隻重磅科技股急漲，其中蘋果、Nvidia同漲逾5％；Tesla飆6.46%。

【00:16】歐股下挫 英法德股市同挫3%

歐洲股市下挫，德國DAX指收報19,670.88點，跌609.38點或3.00%；英國富時100指數收報7,679.48點，跌231.05點或2.92%；法國CAC指數收報6,863.02點，跌237.40點或跌幅3.34%。泛歐Stoxx 600指數收報469.90，跌17.02點或3.50%。

本港時間4月9日

【23:52】道指回穩 納指漲近1%

截至本港晚上11時52分，道指報37,686點，升40點或0.11%；納指最新報15,410點，升142點或 0.94%；標普500指數報4,995點，升12點或0.25%。

【23:47】恒指夜期報19,678點 跌510點

恒指夜市期指報19,678點，跌510點或2.53%，較恒指收市20,264點，低水586點，成交39,321 張。

【22:53】Tesla蘋果Nvidia均漲逾2%

截至本港晚上10時53分，道指報37,402點，跌242點或0.64%；納指最新報15,328點，升60點或 0.40%；標普500指數報4,962點，跌19點或0.40%。

多隻重磅科技股反彈，其中Tesla、蘋果、Nvidia均漲逾2％。

【22:53】中概股指數跌逾1% 阿里巴巴跌逾3%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數最新跌1.20%。其中，阿里巴巴跌3.16%。

油價：圖為2022年12月4日，Fuga Bluemarine的運油輪，停泊在俄羅斯納霍德卡港(Port of Nakhodka)。（Reuters）

【22:52】油價跌逾5% Bitcoin價格低於7.8萬美元

油價大幅下跌。紐約原油期貨現時每桶報56.43美元，跌3.15美元或5.29%；倫敦布蘭特期油每桶報 59.63美元，跌 3.19美元或5.08%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報77,457.80美元、24小時內跌逾1%。