恒生指數升幅縮至770點 舜宇等3藍籌升幅逾1成｜持續更新
撰文：張偉倫
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【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】美國總統特朗普於周三（9日）宣布對不作反制措施的貿易伙伴，暫緩加徵「對等關稅」90日，觸發道指單日抽升逾2,900點。亞太區股市今日（10日）早段亦承接美股升勢，日本股市升幅逾8%。
【10:34】港股最新升770點
港股升幅收窄至770點，恒指最新報21034點，國指升266點，報7802點，科指升4920點，報231點。
舜宇（2382）升12.2%﹑聯想（0992）升11.2%﹑比亞迪電子（0285）升10.3%。
【10:04】港股升幅擴大至逾900點
港股升幅進一步擴大至逾900點，最新報21208點，升944點，科指升309點，報4998點。
【09:20】港股高開545點
恒生指數最新報20810點，高開545點，國指最新報7719點，高開183點，科指最新報4875點，高開185點。
滙豐（0005）高開4.3%，報47.8元。
出口股今早反彈，申洲（2313）高開11.4%﹑晶苑（2232）高開14.8%。
科技股方面，阿里（9988）高開4.2%。
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