恒生指數半日升364點　出口股晶苑飆15%　阿里上揚｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】美國總統特朗普於周三（9日）宣布對不作反制措施的貿易伙伴，暫緩加徵「對等關稅」90日，觸發道指單日抽升逾2,900點。亞太區股市今日（10日）早段亦承接美股升勢，日本股市升幅逾8%。



【12:13】港股半日曾升逾900點

美國總統特朗普宣布對正在進行談判的貿易伙伴，暫緩徵收「對等關稅」。消息刺激亞太區股市上揚，港股亦告上揚，更一度抽升逾900點，重上21000點。

恒指中午收市報20628點，升364點，國指升106點，報7641點，科指升110點，報4800點，成交額為2,454億元。

出口股今日反彈，互太紡織（1382）升3.4%﹑申洲（2313）升4.5%，中午收市報48.95元，創科實業（0669）升4.6%﹑晶苑（2232）升15.3%。

航運及碼頭股方面，德翔海運（2510）升9.3%﹑中遠海運港口（1199）升3.3%﹑東方海外（0316）升3.8%。

科技股方面，阿里（9988）升1.7%﹑美團（3690）跌1.2%﹑小米（1810）升2.4%﹑騰訊（0700）升1.1%﹑京東（9618）升2.2%。

金融股方面，滙豐（0005）升5.1%﹑友邦（1299）升1.7%﹑港交所（0388）升2.3%。

消費股方面，海底撈（6862）升1%﹑安踏（2020）升0.4%。

【11:33】港股升幅收窄至451點

港股升幅進一步收窄至451點，最新報20715點。

聯想（0992）升幅達8.5%，為目前升幅最大藍籌股。

【10:34】港股最新升770點

港股升幅收窄至770點，恒指最新報21034點，國指升266點，報7802點，科指升4920點，報231點。

舜宇（2382）升12.2%﹑聯想（0992）升11.2%﹑比亞迪電子（0285）升10.3%。

【10:04】港股升幅擴大至逾900點

港股升幅進一步擴大至逾900點，最新報21208點，升944點，科指升309點，報4998點。

【09:20】港股高開545點

恒生指數最新報20810點，高開545點，國指最新報7719點，高開183點，科指最新報4875點，高開185點。

滙豐（0005）高開4.3%，報47.8元。

出口股今早反彈，申洲（2313）高開11.4%﹑晶苑（2232）高開14.8%。

科技股方面，阿里（9988）高開4.2%。