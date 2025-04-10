恒生指數現升568點　英法德三地股市初段升半成以上｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】美國總統特朗普於周三（9日）宣布對不作反制措施的貿易伙伴，暫緩加徵「對等關稅」90日，觸發道指單日抽升逾2,900點。亞太區股市今日（10日）早段亦承接美股升勢，日本股市升幅逾8%。



【15:14】港股最新升568點

內地股市高收，上証指數收市報3223點，升36點，深成指數收市報9754點，升214點，滬深300指數收市報3735點，升48點，創業板指數收市報1900點，升42點。

港股方面，恒生指數最新報20833點，升568點。

離岸人民幣最新報7.3552，跌123點子。

歐洲股市方面，英﹑法﹑德三大指數於早段升幅介乎5%至7%。

【13:48】港股升幅午後擴大至逾600點

港股升幅在午後擴大至逾600點，最新報20880點，升615點，國指升210點，報7745點，科指升205點，報4894點。

聯想集團（0992）﹑京東健康（9618）及比亞迪電子（0285）等14隻藍籌股，升幅逾5%以上。

不過神華（1088）﹑美團（3690）及新奧能源（2688）等3隻藍籌股卻逆市下跌。

【12:13】港股半日曾升逾900點

美國總統特朗普宣布對正在進行談判的貿易伙伴，暫緩徵收「對等關稅」。消息刺激亞太區股市上揚，港股亦告上揚，更一度抽升逾900點，重上21000點。

恒指中午收市報20628點，升364點，國指升106點，報7641點，科指升110點，報4800點，成交額為2,454億元。

出口股今日反彈，互太紡織（1382）升3.4%﹑申洲（2313）升4.5%，中午收市報48.95元，創科實業（0669）升4.6%﹑晶苑（2232）升15.3%。

航運及碼頭股方面，德翔海運（2510）升9.3%﹑中遠海運港口（1199）升3.3%﹑東方海外（0316）升3.8%。

科技股方面，阿里（9988）升1.7%﹑美團（3690）跌1.2%﹑小米（1810）升2.4%﹑騰訊（0700）升1.1%﹑京東（9618）升2.2%。

金融股方面，滙豐（0005）升5.1%﹑友邦（1299）升1.7%﹑港交所（0388）升2.3%。

消費股方面，海底撈（6862）升1%﹑安踏（2020）升0.4%。

【11:33】港股升幅收窄至451點

港股升幅進一步收窄至451點，最新報20715點。

聯想（0992）升幅達8.5%，為目前升幅最大藍籌股。

【10:34】港股最新升770點

港股升幅收窄至770點，恒指最新報21034點，國指升266點，報7802點，科指升4920點，報231點。

舜宇（2382）升12.2%﹑聯想（0992）升11.2%﹑比亞迪電子（0285）升10.3%。

【10:04】港股升幅擴大至逾900點

港股升幅進一步擴大至逾900點，最新報21208點，升944點，科指升309點，報4998點。

【09:20】港股高開545點

恒生指數最新報20810點，高開545點，國指最新報7719點，高開183點，科指最新報4875點，高開185點。

滙豐（0005）高開4.3%，報47.8元。

出口股今早反彈，申洲（2313）高開11.4%﹑晶苑（2232）高開14.8%。

科技股方面，阿里（9988）高開4.2%。