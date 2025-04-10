關稅戰｜特朗普暫緩　恒生指數現升944點　收復21000點【持更】

撰文：張偉倫
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【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】美國總統特朗普於周三（9日）宣布對不作反制措施的貿易伙伴，暫緩加徵「對等關稅」90日，觸發道指單日抽升逾2,900點。亞太區股市今日（10日）早段亦承接美股升勢，日本股市升幅逾8%。

【10:04】港股升幅擴大至逾900點

港股升幅進一步擴大至逾900點，最新報21208點，升944點，科指升309點，報4998點。

【09:20】港股高開545點

恒生指數最新報20810點，高開545點，國指最新報7719點，高開183點，科指最新報4875點，高開185點。

滙豐（0005）高開4.3%，報47.8元。

出口股今早反彈，申洲（2313）高開11.4%﹑晶苑（2232）高開14.8%。

科技股方面，阿里（9988）高開4.2%。

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