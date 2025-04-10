關稅戰｜道指中段瀉2000點　納指挫逾6%　Tesla回吐11%　美匯跌2%

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布對部份貿易夥伴暫緩加徵「對等關稅」，美股繼前一天大幅上揚後，周四（4月10日）早段大幅回吐，其後跌幅持續擴大。



圖為2025年4月7日，交易員在紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間4月12日

【00:29】恒指夜期跌461點 中概股跌1.52%

恒指夜市期指現報20,235點，跌461點，較恒指收市20,681點，低水447點，成交21,785張。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，最新跌1.52%。其中，阿里巴巴跌2.14%。

【00:25】Nvidia跌近一成

道指最新報38,593點，跌2,015點或4.96%；納指最新報15,980點，跌1,144點或6.68%；標普500指數報5,140點，跌316.點或5.80%。其中，Tesla跌11.49%%，Nvidia跌9.11%、蘋果挫7.46%。

【00:02】恒指夜期跌383點 中概股跌逾1%

恒指夜市期指現報20,313點，跌383點，較恒指收市20,681點，低水369點，成交19,277張。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，最新跌1.21%。其中，阿里巴巴跌0.91%。

2024年7月23日，美國新澤西州帕拉默斯，數輛特斯拉（Tesla）電動車停放在的特斯拉特約經銷商店外。（Reuters）

本港時間4月11日

【23:58】Nvidia挫7% 蘋果跌6%

道指報39,065點，跌1,543點或3.80%；納指最新報16,213點，跌911點或5.32%；標普500指數報5,207.點，跌249點或4.57%。

大多數重磅股下跌，Tesla跌10.00%%，Nvidia跌7.26%、蘋果挫5.97%。

【23:46】Bitcoin失守7.9萬美元

比特幣（Bitcoin）價格失守79,000美元，跌幅逾4%；以太坊跌破穿1,500美元，跌逾10%。

【23:46】歐元兌美元漲2.5%

美元指數現報100.84， 跌幅2.00%。 其中，歐元兌美元突破1.12，為去年9月以來首次，日內漲約2.5%。美元兌瑞郎日內最多跌3.6%，有望創2015年1月以來最大的單日跌幅。

【22:59】紐約期金日內漲3%

紐約期金日內大漲3.00%，現報每盎司3,171.80美元。

【22:57】歐元兌美元漲2%

歐元兌美元漲2.00%，現報1.1167。 瑞士法郎兌美元升至0.8332，為自2015年1月以來的最高水平。

【22:50】中概股指數升0.70% 恒指夜期跌143點

截至本港晚上10時50分，道指報39,671 點，跌936點或2.31 %；納指最新報16,539點，跌585點或3.42%；標普500指數報5,301點，跌155點或2.85%。

大多數重磅股下跌，Tesla最多曾跌7.4%，最新跌6.76%；Nvidia及蘋果分別挫逾4%。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，最新升0.70%。其中，阿里巴巴升1.93%。

恒指夜市期指現報20,553點，跌143點，較恒指收市20,681點，低水143點，成交16,230張。

【22:48】油價回落逾4%

油價回落。紐約原油期貨現時每桶報59.45美元，跌2.90美元或4.65%；倫敦布蘭特期油每桶報 62.77美元，跌 2.71美元或4.14%。

比特幣（Bitcoin）價格最新報81,563.87美元、24小時內跌逾1%。