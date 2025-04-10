關稅戰｜道指早段瀉千點　納指挫逾3%　Tesla回吐7%

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）宣布對部份貿易夥伴暫緩加徵「對等關稅」，美股繼前一天大幅上揚後，周四（4月10日）早段大幅回吐，道指最多曾跌1,060點。



圖為2025年4月7日，交易員在紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間4月11日

【22:50】中概股指數升0.70% 恒指夜期跌143點

截至本港晚上10時50分，道指報39,671 點，跌936點或2.31 %；納指最新報16,539點，跌585點或3.42%；標普500指數報5,301點，跌155點或2.85%。

大多數重磅股下跌，Tesla最多曾跌7.4%，最新跌6.76%；Nvidia及蘋果分別挫逾4%。

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，最新升0.70%。其中，阿里巴巴升1.93%。

恒指夜市期指現報20,553點，跌143點，較恒指收市20,681點，低水143點，成交16,230張。

【22:48】油價回落逾4%

油價回落。紐約原油期貨現時每桶報59.45美元，跌2.90美元或4.65%；倫敦布蘭特期油每桶報 62.77美元，跌 2.71美元或4.14%。

比特幣（Bitcoin）價格最新報81,563.87美元、24小時內跌逾1%。