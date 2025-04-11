恒生指數半日升116點　晶片股及金礦股當炒　中芯飆9%｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】中美關稅戰持續升溫，再次觸發投資者悲觀情緒，美國三大指數於周四（10日）均大幅低收，其中道指跌逾千點或2.5%，反映科技股走勢的納指跌幅更達4.3%。亞太區股市今日（11日）早段亦承接美股跌勢，日本股市早段跌約1,800點，再次失守34000點。投資者避險情緒升溫，美元兌日圓跌至143水平，同時將資金轉泊入黃金，現貨金升穿3,200美元。



【12:26】港股半日升116點

中美關稅戰升溫，日﹑韓股市今早下挫，其中日本股市半日瀉逾1,400點。今早港股亦跟隨外圍跌勢低開124點，其後更轉跌為升，當日升116點，報20798點，國指升77點，報7745點，科指升80點，報4894點，成交額為1,279億元。

晶片股攀升，中芯（0981）升9.1%，中午收市報48.1元，華虹半導體（1347）升19%﹑上海復旦（1385）升7.8%﹑ASMPT（0522）升4.6%。

金礦股同樣獲投資者追捧，紫金礦業（2899）升4%﹑招金（1818）升6.2%﹑山東黃金（1787）升7.7%。

出口股再處於弱勢，申洲（2313）跌4%﹑晶苑（2232）跌5.6%﹑創科實業（0669）跌4.6%。

科技股方面，阿里（9988）跌0.9%﹑美團（3690）跌0.9%﹑騰訊（0700）跌1.2%﹑小米（1810）升2.2%。

手機設備股方面，舜宇（2382）升4.3%﹑瑞聲（2018）升3.6%﹑高偉電子（1415）升5.2%﹑比亞迪電子（0285）升3.9%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.5%﹑友邦（1299）跌1%﹑港交所（0388）升1.6%。

【10:05】港股跌幅收窄至91點

港股最新報20590點，跌91點，國指跌1點，報7666點，科指升11點，報4825點。

攜程（9961）跌5.1%﹑創科（0669）跌4.4%﹑金沙（1928）及友邦（1299）均跌3.3%。

【09:20】港股低開124點

恒生指數最新報20557點，低開124點，國指最新報7638點，低開30點，科指最新報4787點，低開25點。

出口股今早，申洲（2313）低開0.8%﹑晶苑（2232）低開0.2%。

航運股方面，東方海外（0316）低開不足0.1%﹑德翔海運（2510）平開，報5.3元。

電商股方面，阿里（9988）低開1.7%﹑京東（9618）低開0.1%。

金融股方面，滙豐（0005）低開2.2%。