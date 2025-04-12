「高價跳空」容易解讀出錯　好倉去留取決兩大條件｜聶振邦

過去五次撰文談及的陰陽燭整固形態，屬於「跳空並列」系列，緊接探討的兩種形態，名稱都有「跳空」二字，今次講解的是「高價跳空」。若將名稱拆開來看，就是「高價」和「跳空」，不過容易予人誤會，理由是論到「跳空」，早前已表示是「裂口」的意思，那麼既可是「上升裂口」，亦可是「下跌裂口」。至於「高價」，是指股指或個股處於高水平，意味著經已上揚一段日子，那時出現「裂口」，傾向理解為走勢見逆轉，結論是出現「下跌裂口」，看為是利淡形態。



高價跳空的整固形態理解

倘若「高價跳空」為「反轉形態」，上述才能解得通。不過此乃「整固形態」，應理解為整固後，股指或個股延續早前走勢，所以「高價跳空」是整固後傾向利好形態，反映此形態包含的「裂口」，正確是指「上升裂口」。「高價跳空」由三枝以上的陰陽燭組成，由於當時股指或個股在整固，代表買方和賣方均沒有取得明顯優勢，因此出現短陽燭（上影陽燭或陽陀螺）或短陰燭（下影陰燭或陰陀螺）。當股指或個股在弱勢陰陽燭之中移動一些日子，就是早前升勢的「中途休息」階段。

包含不少於三枝短陰陽燭

「高價跳空」或許大家知道有此陰陽燭整固形態，而用以上方法先看容易誤解之處，繼而再帶出正確解釋，相信大家鮮有看到或想過；但卻能給予大家理解此形態留下較深刻印象。現與大家探討形態組成，包含三枝以上的陰陽燭，代表至少由四枝陰陽燭構成，於三枝短陰陽燭出現後，緊接出現「上升裂口」，傾向第四枝陰陽燭是長陽燭（大陽燭、下影陽燭或上下影陽燭），畢竟此形態是醞釀股指或個股重拾升軌，「上升裂口」之外配合買方發力，出現長陽燭較合理。

形態既包含裂口又是肩帶

事實上，首兩枝短陰陽燭不拘是陰燭或陽燭，而第四枝是長陽燭，那麼第三枝是短陽燭機會大，皆因在「上升裂口」出現前，買方在此前擁有一定優勢，裂口較易成事。否則短陰燭配長陽燭，就必須當時見重大利好消息，才能造就「上升裂口」出現。另可留意「高價跳空」也包含了「肩帶」，是指股指或個股走勢中出現的裂口通道，於陰陽燭窄幅上落期間，橫行區的頂部成為短暫阻力位，及至買方聚力充足後，以「上升裂口」姿態突破阻力位，繼而股指或個股延續早前升勢。

值得留意「高價跳空」形態必須見「上升裂口」出現，並配合見「長陽燭」，才確認成形，成為好倉去留兩大條件。由於此乃「整固形態」之一，較大參考性是對經已進場的投資者。於股指或個股上揚一段日子後，未見進一步起色，卻呈橫行走勢，令投資者不知如何是好之際，若見「上升裂口」加上長陽燭，可安心繼續持有好倉待升。但若陰陽燭見橫盤超過一週，仍未見「上升裂口」，那麼「高價跳空」形態會不出現成疑，橫盤出現日子越長，買方能否重拾主導權變數越大，那時投資者考慮在「高價」離場為佳。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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