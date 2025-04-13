人行：首季人民幣貸款增加9.78萬億元

中國人民銀行公布，今年首季人民幣貸款增加9.78萬億元(人民幣．下同)。

分部門看，住戶貸款增加1.04萬億元，其中，短期貸款增加1603億元，中長期貸款增加8832億元；企(事)業單位貸款增加8.66萬億元，其中，短期貸款增加3.51萬億元，中長期貸款增加5.58萬億元，票據融資減少5442億元；非銀行業金融機構貸款減少866億元。

3月底，本外幣貸款餘額269.26萬億元，同比增長6.9%。月末人民幣貸款餘額265.41萬億元，同比增長7.4%。

3月底，廣義貨幣(M2)餘額326.06萬億元，按年增長7%。狹義貨幣(M1)餘額113.49萬億元，按年增長1.6%。流通中貨幣(M0)餘額13.07萬億元，按年增長11.5%。首季度淨投放現金2498億元。

首季，人民幣存款增加12.99萬億元。其中，住戶存款增加9.22萬億元，非金融企業存款增加1.74萬億元，財政性存款增加8190億元，非銀行業金融機構存款增加3090億元。

另外，據初步統計，首季社會融資規模增量累計為15.18萬億元，比上年同期多2.37萬億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加9.7萬億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少967億元。