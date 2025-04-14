海關總署︰ 內地首季出口額逾6萬億元人民幣　按年升6.9%

據內地海關總署統計，今年首季度，中國貨物貿易進出口總值10.3萬億元（人民幣‧下同），按年增長1.3%。



其中出口方面，於季內出口規模突破6萬億元，實現6.9%的較快增長，在壓力下展現強勁韌性。其中，對170多個國家和地區出口實現增長。中國製造高端化、智慧化、綠色化轉型動能強勁。船舶和海洋工程裝備、專用裝備出口分別增長10.8%、16.2%。新能源產品繼續在全球綠色轉型中發揮重要作用，風力發電機組、鋰電池、電動汽車等出口分別增長43.2%、18.8%、8.2%。

海關總署又指出於季內，內地與共建「一帶一路」國家進出口5.26萬億元，增長2.2%，規模再創歷史同期新高，佔整體外貿比重繼續提升至51.1%。

對東盟進出口額1.71萬億

海關總署亦表示季內對歐盟進出口1.3萬億元，增長1.4%。中歐經濟高度互補、利益緊密交融，推動雙邊貿易持續向好發展。東盟繼續穩居我國第一大交易夥伴地位，進出口1.71萬億元，增長7.1%，佔整體外貿的比重提升至16.6%。與東盟經貿關係日益緊密，貿易互補不斷增強。

季內進口4.17萬億元，下跌6%。