關稅戰｜郭明錤稱華出口至美iPhone停產　內媒︰消息純屬誤傳

中美關稅戰引發供應鏈調整。天風證券分析師郭明錤在社群平台發文指出，在中國負責組裝美國iPhone機型的產線在上周三（9日）已停止生產，目前尚未有恢復生產的訊息，預估將自本季開始完全由印度生產與出口美國iPhone機型。

不過不過，據內媒《每日經濟新聞》引述相關供應鏈廠商指出，「中國產線並未停工，該消息純屬誤傳」。



郭明錤表示，美國海關與邊境保護局 (CBP) 於4月11日發布CSMS #64724565更新，iPhone進口關稅由145%下降到原本的20%，表面上對緩解市場氣氛有幫助，但實際上這對蘋果 (Apple) 仍是很大的壓力，iPhone的生產規劃沒有太大改變。

郭明錤指出，蘋果從農曆年後就開始為美國市場備貨，目前約超過2個月的庫存，故關稅對第二季美國市場銷售幾乎無影響，但對供應鏈而言，提前拉貨可能導致新舊款iPhone 轉換期的出貨衰退較以往顯著。

料印度出口iPhone至美國不變

郭明錤認為，目前負責生產美國iPhone機型的中國產線仍停線中，第二季開始完全由印度生產與出口美國iPhone機型的規劃不變。不過生產是動態，這部分需持續觀察，而中國銷美機種產線恢復運作，則是一個判斷美國是否暫時移除對中國的對等關稅的訊號。

郭明錤表示，特朗普政府不可預測的關稅立場，是近期iPhone供應的最大不確定性，而關稅變化雖會暫時性影響股價，但中長期的投資趨勢仍取決於蘋果面對地緣政治風險所做的準備、iPhone競爭力與整體景氣。