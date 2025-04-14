關稅戰｜百達指海湖莊園協議存謬誤　3方面破壞美金融穩定性

市場人士關注，被指為解決美國貿赤及財赤問題的《海湖莊園協議》會否全面落實。瑞士百達發表報告，認為不論從理論或是實踐層面有關協議均存有謬誤，最激進部份將會從3方面破壞美國金融穩定性，包括破壞國債定性﹑削弱聯儲局獨立性，最終會削弱美元作為儲備貨幣地位。



百達於報告內指出，特朗普政府迅速且激進地推行關稅政策，這一行為正在撼動美元在全球金融體系中的地位。而這一激進的關稅政策，與《海湖莊園協議》的內容一致。該協議提出，將關稅作為重塑全球貿易和金融體系的更廣泛努力的關鍵一環。

報告指出有關協議對非美國持有的美國國債徵收所謂的「用戶費用」，以及提出對美國金融資産實施外國預扣稅的想法，這引發了市場對美國國債作為傳統安全資産地位提出質疑。 在加徵商品關稅之後，資本關稅會是否為下一步。

《海湖莊園協議》 試圖通過將關稅和安全保證作為與貿易夥伴談判的籌碼，以解決美元高估以及美國貿易和財政雙赤字問題。該協議旨在維持美元儲備貨幣地位的同時推動美元貶值，並提出包括貨幣干預、延長國債久期的債務互換等解决方案。

2025年4月12日，圖為特朗普在飛往佛羅里達州的轉機上回應傳媒問題。（Reuters）

2025年4月12日，圖為特朗普在飛往佛羅里達州的轉機上回應傳媒問題。（Reuters）

稱全面實施協議可能性低

陌達認為無論在理論還是實踐層面，《海湖莊園協議》均存在謬誤。最激進的部分將通過三重方面挑戰美國金融的穩定性：破壞國債穩定性、削弱聯儲局的獨立性、最終削弱美元的儲備貨幣地位。

報告認為儘管該協議全面實施的可能性極低，但不能排除其中部分條款進入政策討論階段，包括針對外國持有國債的利息支付徵收少額費用。這項費用可能僅適用於新發行的國債，並且因國家之間可能會有所不同，在市場動蕩期間大概不會推行。即便如此，該政策仍將對美國債券市場及整體金融穩定構成重大風險。