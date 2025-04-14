關稅戰｜央視公眾號發文　稱不予理會不是不反制　更非示弱

中美雙方大打關稅戰。美國宣布對華進口產品加徵145%關稅，而中方則從上周六（12日）起，對美國進口商品關稅稅率提高至125%，表明美方若加稅反擊，中方將不予理會。央視公眾號「玉淵譚天」發文指出，中方「不予理會」不是「不反制」，更不是「示弱」，而是對美方關稅訛詐的洞察和蔑視。必須強調的是，倘若美方執意繼續實質性侵害中方利益，中方將堅決反制，奉陪到底。



文章引述專業人士指出，中方早已看透美方關稅措施的荒謬和脅迫訛詐本質。在美方眼中，關稅似乎只是一串數字，妄想着中國在高關稅下妥協。事實上美方是搬起石頭砸自己的腳，惹出真正的大麻煩。

文章稱，對於美方的無理挑釁，中方奉陪到底，實施堅決反制，在目前情況下，美國輸華商品實際上已不具備參與中國市場競爭的條件，這一切的責任完全由美國政府承擔。中方反制意志之堅定、措施之強硬，無疑超出美方的預料，打亂了美方的陣腳。

中國對對美關稅由84%提高至125%，並表示商品已無市場接受可能性，關稅已經淪為數字游戲，對於後續可能的加稅中方將不予理會。（REUTERS/Carlos Barria）

稱對話必須建基於相互尊重

文章指出，中美合作本來可以為兩國和世界提供廣泛機遇和巨大利益。但美國政府不顧大局，心心念念只想用關稅訛詐打壓中國和世界，只會自己把自己孤立起來。中方立場是明確、一貫。打，奉陪到底；談，大門也始終敞開，但對話必須在相互尊重的基礎上以平等方式進行。若美方真想對話，中方需要看見實實在在的行動。要談，得拿出誠意來。