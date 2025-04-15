恒生指數高收48點連升6日　ATM上揚　車股逆市向下

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】投資者情緒繼續受到關稅戰最新進展左右，受惠於美國總統特朗普再次對部份產品作出暫時豁免關稅，刺激當地股市三大指數在周一（14日）全線上揚，升幅介乎0.64%至0.79%。亞太區股市方面，日本股市於今日（15日）早段升約400點，重上34300點。匯市方面，美匯指數最新報99.89，升0.25%，惟仍處於100以下。商品市場方面，於亞洲交易時段，金價變動不大。



【16:30】港股高收48點

港股連升第6個交易日，恒指收市報21466點，升48點，國指升17點，報7982點，科指跌33點，報4981點，成交額為1,851億元。

科技股普遍上揚，阿里（9988）升1.6%﹑騰訊（0700）升0.4%﹑美團（3690）升0.6%﹑小米（1810）跌0.2%﹑京東（9618）跌0.7%。

汽車股方面，小鵬（9868）跌2.8%﹑蔚來（9866）升0.4%﹑比亞迪（1211）跌0.2%﹑理想汽車（2015）跌2.6%。

消費股方面，海底撈（6862）跌0.5%﹑安踏（2020）升2.4%﹑潤啤（0291）跌0.5%﹑李寧（2331）跌0.6%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.4%﹑友邦（1299）升1%﹑港交所（0388）跌1.7%。

【15:07】A股走勢個別

內地股市走勢個別，上証收市報3267點，升4點，深成指數收市報9858點，跌26點，滬深300指數收市報3761點，升2點，創業板指數收市報1930點，跌2點。

港股再轉升，恒指最新報21435點，升17點。

【14:25】映恩生物較招股價高逾倍

映恩生物（9606）今日掛牌，股價逆市上揚，最新報204.4元，較招股價94.6元高出116.068%。以每手100股計算，不計手續費賬面賺9,460元。

【14:16】港股最新跌84點

港股再次轉跌，恒指最新報21332點，跌84點，國指跌37點，報7928點，科指跌85點，報4929點。

中芯（0981）挫5.6%。

醫藥股向下，翰森製藥（3692）跌3.9%，石藥（1093）跌2.9%。

【13:25】港股現升15點

港股繼續欠缺方向，恒指最新報24132點，升15點，國指升2點，報7968點，科指跌53點，報4691點。

阿里（9988）升1.6%，報109.9元。

【12:23】港股半日升40點

港股窄幅上落，半日升40點，報21457點，國指升8點，報7974點，科指跌45點，報4969點，成交額為1,088億元。

科技股今日普遍上揚，阿里（9988）升1.3%﹑美團（3690）升0.3%﹑騰訊（0700）及京東（9618）升0.1%﹑小米（1810）跌1%。

汽車股方面，理想汽車（2015）跌2.6%﹑小鵬（9868）跌3.5%﹑蔚來（9866）升0.4%﹑比亞迪（1211）跌0.6%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.3%﹑ 友邦（1299）升0.9%。

【11:20】港股窄幅上落

港股窄幅上落，最新報21390點，跌26點。

長和（0001）逆市升3%，報42.35元。

【09:41】港股轉跌7點

港股轉跌，最新報21409點，跌7點。

港匯偏軟，最新報7.7567。

【09:20】港股高開186點

恒指最新報21603點，高開186點，國指最新報8031點，高開65點，科指最新報5057點，高開42點。

汽車股今早普遍上揚，蔚來（9866）高開0.9%﹑小鵬（9868）高開0.3%﹑理想汽車（2015）低開0.8%﹑比亞迪（1211）高開4.5%。

出口股方面，申洲（2313）高開1%﹑晶苑（2232）平開﹑創科（0669）高開0.3%。

科技股方面，小米（1810）高開1.3%﹑阿里（9988）高開3.3%﹑美團（3690）高開0.4%﹑騰訊（0700）高開2.3%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.6%﹑友邦（1299）高開0.2%﹑港交所（0388）高開0.6%。