關稅戰｜大摩料內地下半年推1.5萬億刺激方案　未來數月與美談判

摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強團隊發布報告指，預期中國將在今年下半年推出1萬億至1.5萬億元人民幣的額外刺激計劃，且美國對華關稅將逐步放鬆。雖然額外刺激措施可提振增長60點子，但未能完全抵銷關稅對增長帶來90點子的衝擊，故大摩將2025年GDP增長預測下調30點子至4.2%，其中，料第四季增長由去年同期的5.4%放緩至3.7%。



這意味增長可能在第二季跌得最多，季內可能跌0.7個百分點至4.4%，且下半年增長放緩將緩和，料每季將放緩0.3個百分點。

大摩估計，北京當局可能在第二季度提前實施人大會議宣布的2萬億人民幣刺激計劃，潛在措施包括溫和放寬貨幣政策、提前發行部署地方建設債券、加大消費品以舊換新、推出國家生育補貼，加速消化房地產庫存。該行預期，人行可能會降準50點子，以及削減政策利率15點子。

圖為2025年4月14日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮與薩爾瓦多總統Nayib Bukele會面。（Reuters）

料美將分階段降華關稅

據該行基本情境，估計中美將在未來幾個月展開初步貿易談判，美國可能在年底前分階段將對華加權平均關稅稅率降至34%，其中大部分將在未來1至2個月削減，包括提出取消與芬太尼相關的20%關稅，以及將對等關稅由125%減至60%，以減少對供應衝擊及促成協易談判。

大摩預期，中國可能在下半年推出1萬億至1.5萬億元的財政刺激，可能包括擴大以舊換新補貼配額、針對地支持服務消費，以及加強基建及科技投資支援。