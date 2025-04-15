何小鵬現身啟德　指飛行汽車內地已接4千訂單　AI芯片次季量產

小鵬汽車（9868）今日在啟德郵輪碼頭，召開X9全球發佈會，公司創始人何小鵬來港主持，就出海、飛行汽車、AI機械人等話題分別介紹公司佈局。



何小鵬透露，今次發佈會選址，香港是擊敗了倫敦、曼谷、慕尼黑、悉尼。選擇來港召開，正是因為香港是小鵬汽車連接全球市場的重要窗口。早在2021年，就因上市需要來此宣傳，隨後成為香港「智能電動車」第一股。



料未來十年競爭 僅存5至7間車廠

何小鵬指，相信下一個十年，智能化會改變全球的汽車行業，但競爭也會非常殘酷，應該只有5至7間廠商可以存活。

其披露，小鵬汽車今年第一季，銷量成為中國新勢力品牌冠軍，2024年進入30多個國家和地區，成為歐洲4萬元以上高端純電銷量冠軍，位居中國新勢力出口第一。他預計，未來10年，公司將有一半的收入來自海外市場。

與車輛配套的5C電池，何小鵬稱之為「汽車充電比手機快」，可以實現1秒充電，駕駛超過1公里。小鵬自家充電網絡，香港首站已經上線，何小鵬指，可以在香港每公里充電，只需0.16港元，遠平過燃油車。

小鵬汽車（9868）今日在啟德郵輪碼頭，舉行發佈會。

「圖靈」AI芯片今年次季量產 L3級智駕年底落地內地

何小鵬指，公司的生態體系包括AI汽車、飛行汽車、AI機械人及其他產品。就汽車功能而言，是中國首個把端到端的大模型量產上車的企業，公司的自動駕駛，採用全棧自研，例如可以在香港的環境下，「自主學習」靠左側行駛。

公司旗下「圖靈」AI芯片，將提前於今年第2季度在内地量產上車，今年年底實現L3級智能駕駛能力在内地量產落地。他認為，中美今年底都會有部分車有L3能力，目標成為中國首家將頂級智駕能力在全球落地的車企，今年在此方面的投入就加碼至45億人幣。

據何小鵬透露，每輛飛行汽車預計售價不超過200萬元人民幣。

飛行汽車已在內地接獲4000台訂單

小鵬同樣在港展出其被稱為「陸地航母」的飛行汽車，預計未來20年，飛行汽車可以達到汽車市場20%的商業規模。

據何小鵬透露，每輛飛行汽車預計售價不超過200萬元人民幣，目前在內地已經接獲4000台訂單，預計2026年量產交付，該市場規模也有百億元。

人形機械人目標明年工業化量產

而針對AI機械人，何小鵬就表示，其難度選高於汽車，500億元人民幣的研發投入只是個開端，其旗下的人形機械人IRON已經進入工廠實訓，目標2026年規模進入工業化量產。