恒生指數跌幅擴至逾400點　失守21000點　3藍籌挫逾5%｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】關稅戰陰霾揮之不去，美國股市於周二（15日）低收，其中道跌逾百點。亞太區股市今日（16日）早段亦處於弱勢，日本股市跌逾百點。匯市方面，美匯指數仍處於100大關以下，最新報99.86，跌0.36%。商品市場方面，於亞洲交易時段上揚，現貨金升1.19%，最新報3,269.19美元。



【11:14】港股跌幅擴大至逾400點

港股跌勢進一步加劇，恒指最新報20998點，跌467點。

美團（3690）等3藍籌股挫逾半成，其中美團跌6.9%，最新報136.6元。

【10:37】港股跌372點

港股維持逾300點跌幅，最新報21094點，跌372點。

金價上揚，現貨金最新報3,271.59美元，升1.26%。追蹤黃金的SPDR金ETF（2840）升1.4%，報2,342元。

金礦股上揚，招金（1818）升3.2%，報18.48元。

【09:55】港股跌幅擴大至逾300點

港股跌幅擴至逾300點，恒生指數最新報21131點，跌334點，國指跌159點，報7823點，科指跌149點，報4832點。

美團（3690）瀉4.9%，報139.6元，快手（1024）跌4%，阿里（9988）跌3.6%。

【09:25】港股低開149點

恒生指數最新報21316點，低開149點，國指最新報7911點，低開71點，科指最新報4908點，低開72點。

金礦股今早，紫金（2899）高開1.3%﹑招金（1818）高開3.3%。

油股方面，中海油（0883）低開0.1%﹑中石油（0857）低開0.2%。

科技股方面，阿里（9988）低開2.6%﹑美團（3690）低開2.5%﹑小米（1810）低開1.4%﹑騰訊（0700）低開1.2%。

金融股方面，滙豐（0005）高開1.1%﹑友邦（1299）低開0.9%﹑港交所（0388）平開。