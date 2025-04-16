關稅戰｜彭博︰中國據悉對與美會談持開放態度　冀相互尊重下進行

《彭博》引述一位知情人士透露，中國希望看到美國特朗普政府先採取一系列措施，然後才會同意進行貿易談判。



知情人士指，有關措施包括通過管控內閣成員的藐視性言論，從而顯示出更多的尊重。其他條件包括希望美國自己的立場能更加一致，並願意解決中國對美國制裁和台灣問題的關切。

知情人士透露，中方亦希望美國為會談任命一位能得到總統支持的聯繫人，並能幫助準備一項協議，以便美國總統特朗普和中國國家主席習近平可以在見面時簽署。知情人士補充，任何談判最重要的先決條件是，中國官員需要知道這種接觸將在相互尊重的情況下進行。

特朗普以外官員取態強硬

消息人士又指，雖然特朗普在公開談論中國領導人時相對溫和，但其政府其他成員則更為強硬，讓中方官員不確定美國的立場。

知情人士稱，中國官員相信特朗普對這屆政府擁有巨大的控制權。因此當美國官員發表有關中國的尖銳言論、而特朗普沒有否認這些觀點時，中國官員就會認為特朗普縱容他們的立場。