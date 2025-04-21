關稅戰｜道指跌幅擴至逾1000點　納指挫3%　Tesla挫近7%

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發起關稅戰，以及日前對聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）的攻擊，加劇市場不安，美股周一（4月21日）早段下跌，3大指數均挫逾2%。投資者避險情緒繼續升溫，現貨金價突破每盎司3400美元再創新高；美匯日內曾跌穿98，創近3年新低。



圖為2025年4月21日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

【23:43】道指跌幅擴至逾1,000點

道指最新報38,110點，跌1,031點或2.64%；納指最新報15,792點，跌494點或3.03%；標普500指數報5,139點，跌143點或2.72%。

【23:17】美股跌勢擴大

道指最新報38,212點，跌929點或2.38%；納指最新報15,837點，跌448點或2.75%；標普500指數報5,154點，跌128點或2.42%。

【22:50】Nvidia亦跌逾半成

截至本港晚上10時50分，道指報38,309點，跌832點或2.13%；納指最新報15,854點，跌431點或2.65%；標普500指數報 5,165點，跌117點或2.22%。

其中，Tesla現跌6.80%，此前路透社報道該公司推遲發布平價Model Y。人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia跌5.43%，有報道指華為最快下月起向中國客戶出貨一款先進AI晶片，與Nvidia正面競爭。

【22:42】美元指數曾跌穿98 創近3年新低

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，最新報98.28，跌1.11%；日內低見97.92，為2022年3月以來最低水平。

2025年1月27日，在哥倫比亞波哥大的一家兌換店內，一名員工展示100美元的鈔票。（Reuters）

【22:50】中概股指數暫跌0.73%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，最新跌0.73%。其中，阿里巴巴跌0.58%。

【22:39】油價約跌2.5% Bitocin價格升上8.8萬美元

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶報62.31美元，跌1.70美元或2.66%；倫敦布蘭特期油每桶報66.28美元，跌1.68美元或2.477%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報88,271.88美元、24小時內升逾4%。

金價：圖為2012年5月8日，印度一家金飾店裡擺放著金條。（Reuters）

【22:13】現貨金價升穿3,430美元

現貨黃金突破每盎司3,430美元關口，續刷歷史新高，日內拉升逾100美元，本月累漲近10%。