恒指半日僅跌7點　醫藥及金礦股爆升　京東美團齊急瀉｜持續更新

【12:23】恒指跌7點

港股午間收市，表現持平。恒指跌7點或0.04%，報21387點；國指跌9點或0.12%，報7887點；科指跌24點或0.5%，報4863點。大市成交額1,38億元。

兩大科企巨頭在外賣市場「對戰」，京東挫6.6%、美團挫6.59%。

金礦股及醫藥股大升，其中紫金礦業升5.45%，翰森製藥則升6.33%。

【11:23】醫藥股造好

港股曾挫逾200點後回穩，恒指現報21357點，挫38點或0.18%，而國指及科指分別跌0.33%及0.82%。大市成交額1234億元。

美團及京東表現續拖累大市，現分別挫7.17%及6.75%。

另邊廂，醫藥股造好，翰森製藥﹙3692﹚升7.2%、信達生物﹙1801﹚升7.4%、藥明康德﹙2359﹚升3.85%、中生製藥﹙1177﹚升2.99%。

【09:45】金礦股大升

恒指現挫58點或0.27%，報21336點，而國指及科指則分別瀉0.35%及0.93%。大市成交額431億元。

京東及美團跌勢加深，前者現挫7.54%，後者挫5.49%。

另邊廂，金價愈升愈有，紫金升幅擴大至5.69%，招金礦業股價升7.6，其首季純利升2倍。

【09:25】恒指挫近百點

港股復活節長假期後開市低開。恒指報21303點，挫91點或0.43%；國指報7866點，挫31點或0.4%；科指報4854點，挫32點或0.67%。大市成交額27億元。

京東﹙9618﹚進軍外賣市場，與美團﹙3690﹚火拼，兩股今早受壓，京東瀉5.17%、美團瀉3.95%。

另邊廂，金價升穿3400美元每盎司，帶動金礦股造好，紫金礦業﹙2899﹚高開5.1%、招金礦業﹙1818﹚飆6.22%。