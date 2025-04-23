馬斯克︰將在5月「大幅」撤出DOGE工作　Tesla盤後飆逾4%

Tesla（特斯拉）CEO馬斯克表示，預計5月份對政府效率部的時間投入將大幅減少，將把更多時間投入到特斯拉公司。



Tesla盤後最新報248.71美元，升4.5%。

至於公司首季業績方面，調整後EPS為0.27美元，分析師預期0.43美元。一季度營收193.4億美元，分析師預期213.7億美元。一季度淨利潤為4.09億美元，與去年同期相比下降71%。一季度毛利潤率16.3%，分析師預期16.1%。公司略掉關於恢復增長的預測。

2025年3月25日，法國南特市（Nantes）附近聖埃爾布蘭（Saint-Herblain）的一家Tesla經銷店的標誌。（Reuters）

維持RoboTaxi明年量產預測

公司預計那些更加廉價的車型將帶來更小幅度的成本削減。將在二季度更新2025年業績指引。增速將取決於一系列因素。新車型在2025年上半年投產處於正軌之上。仍然預計將在2026年啟動無人駕駛出租車RoboTaxi的量產。本地化製造策略帶來各種優勢。

2025年3月11日，華盛頓特區白宮門前，美國總統特朗普和Tesla老闆馬斯克坐進Tesla Model S電動車。（Reuters）

料年底時Optimus機器人於廠房工作

馬斯克還稱，預計到明年下半年，將有數百萬輛特斯拉實現完全自動駕駛。預計到今年年底，將有數千台Optimus機器人在特斯拉工廠工作，公司也計劃擴大Optimus的規模；有信心預測到2029年或2030年，Optimus機器人每年將產量達一百萬台。