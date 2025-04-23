恒生指數現升558點　滬深300指數輕微高收｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】中美關稅戰有望緩和，觸發美股三大指數於周二（22日）升逾2%，其中道指升1,016點，重上39100點水平。亞太區股市今日（23日）早段承接美股升勢，日股升逾600點。



【15:07】上証指數微跌3點

內地股市走勢向好，深成指數收市報9935點，升65點，滬深300指數收市報3786點，升2點，創業板指數收市報1949點，升20點，上証指數則跌3點，報3296點。

恒指最新報22121點，升558點。

【13:30】港股維持逾500點升幅

港股午後維持逾500點升幅，最新報22065點，升503點。

小米（1810）升7.1%，藥明生物（2269）升6.3%﹑阿里（9988）升6%﹑比亞迪電子（0285）升5.3%﹑比亞迪（1211）升5.1%。

【12:16】港股半日升519點

港股半日升逾500點，並重上22000點。恒指中午收市報22081點，升519點，國指升171點，報8121點，科指升152點，報5051點，成交額為1,474億元。

科技股普遍上揚，阿里（9988）升5.8%﹑騰訊（0700）升3.3%﹑美團（3690）升2.8%﹑小米（1810）升6.4%﹑京東（9618）升1.2%。

汽車股方面，比亞迪（1211）升5.5%﹑吉利（0175）升2.2%﹑小鵬（9868）升6.5%﹑蔚來（9866）升4.3%﹑理想汽車（2015）升0.5%。

消費股方面，海底撈（6862）升1.8%﹑安踏（2020）升2.7%﹑李寧（2331）升1.6%。

金融股方面，滙豐（0005）升2.8%﹑友邦（1299）升3.2%﹑港交所（0388）升2.1%。

【11:04】港股升幅擴至近500點

港股升幅再次擴大，恒指最新報22054點，升492點。

小米（1810）升5.7%﹑阿里（9988）升5.3%。

【10:13】港股升幅縮至328點

港股升幅進一步收窄，最新報21890點，升328點。

比亞迪（1211）最新報386.8元，升2.9%。

【09:44】港股升幅縮至逾400點

港股升幅收窄，22000點得而復失。恒指最新報21973點，升411點。

紐約期金跌穿3,400美元，金礦股逆市向下，山東黃金（1787）瀉8.2%。SPDR金ETF（2840）跌3.2%。

【09:25】港股高開517點

恒指最新報22080點，高開517點，國指最新報8152點，高開202點，科指最新報5070點，高開171點。

比亞迪（1211）宣布派發現金股息外，亦宣布派送紅股及公積金轉贈，今早高開6.2%，報399元。旗下比亞迪電子（0285）高開6.2%，報35元。

科技股方面，阿里（9988）高開5.8%﹑美團（3690）高開2.2%﹑京東（9618）高開3.8%﹑小米（1810）高開5.3%﹑騰訊（0700）高開3.4%。

金價從高位回落，拖累金礦股低開，招金（1818）低開5.8%﹑紫金（2899）低開1.4%。

滙豐（0005）高開1.4%﹑港交所（0388）高開2.4%。