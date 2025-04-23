港股升幅縮至328點　比亞迪最新升不足3%｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】中美關稅戰有望緩和，觸發美股三大指數於周二（22日）升逾2%，其中道指升1,016點，重上39100點水平。亞太區股市今日（23日）早段承接美股升勢，日股升逾600點。



【10:13】港股升幅縮至328點

港股升幅進一步收窄，最新報21890點，升328點。

比亞迪（1211）最新報386.8元，升2.9%。

【09:44】港股升幅縮至逾400點

港股升幅收窄，22000點得而復失。恒指最新報21973點，升411點。

紐約期金跌穿3,400美元，金礦股逆市向下，山東黃金（1787）瀉8.2%。SPDR金ETF（2840）跌3.2%。

【09:25】港股高開517點

恒指最新報22080點，高開517點，國指最新報8152點，高開202點，科指最新報5070點，高開171點。

比亞迪（1211）宣布派發現金股息外，亦宣布派送紅股及公積金轉贈，今早高開6.2%，報399元。旗下比亞迪電子（0285）高開6.2%，報35元。

科技股方面，阿里（9988）高開5.8%﹑美團（3690）高開2.2%﹑京東（9618）高開3.8%﹑小米（1810）高開5.3%﹑騰訊（0700）高開3.4%。

金價從高位回落，拖累金礦股低開，招金（1818）低開5.8%﹑紫金（2899）低開1.4%。

滙豐（0005）高開1.4%﹑港交所（0388）高開2.4%。