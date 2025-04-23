關稅戰｜ 道指升幅收窄至500點　盤中曾升1189點　納指仍漲近3%

市場期待中美就關稅戰達成協議，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）稱若達成協議，將大減對華關稅。美股周三（4月23日）早段造好，道指最多升逾千點，納指飆逾4%，其後升幅有所收窄。



2025年4月23日，交易員在紐約證券交易所（NYSE）的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間4月24日

【01:55】中概股指數暫升3.6% 阿里巴巴漲3%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，最新升3.62%。其中，阿里巴巴升3.31%。

【01:37】道指升幅收窄 Nvidia及Amazon升半成

道指最新報39,686點，升499點或1.28%；納指最新報16,772點，升472點或2.90%；標普500指數報 5,386點，升98點或1.86%。道指日內最多曾漲1,189點或3.03%，納指最多升729點或4.47%，標指則曾升181點或3.32%。

Tesla最新仍漲逾7%；Nvidia及Amazon升幅收窄至約5%。

Tesla：圖為2025年4月23日，Tesla一家在德國柏林的經銷店。（Reuters）

本港時間4月23日

【22:54】 納指升逾4% Tesla及Amazon飆逾7%

道指報40,184點，升998點或2.55%；納指最新報16,967點，升666點或4.09%；標普500指數報 5,449點，升161點或3.06%。

大型科技股普遍上漲，Tesla飆7.66%、Amazon飆7.20%；Nvidia漲5.16%，蘋果和Meta 也分別上漲3.76%和5.76%。

【22:50】油價跌逾2% Bitcoin升上9.3萬美元

油價回落。紐約原油期貨現時每桶報62.32美元，跌1.35美元或2.12%；倫敦布蘭特期油每桶報66.08美元，跌1.36美元或2.02%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報93,038.91美元、24小時內升逾2%。