恒生指數半日跌267點　京東及美團挫半成　阿里跌2.4%｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】美國總統特朗普再度對華產品的關稅問題「吹和風」，帶動美國股市連升2日，三大指數於周三（23日）升幅介乎1.07%至2.5%。亞太區股市今日（24日）承接美股升勢，日本股市早段升近300點。



【12:28】港股半日跌267點

港股今早下挫，半日跌267點，報21805點，國指跌102點，報8013點，科指跌102點，報4946點，成交額為1,222億元。

科技股普遍下跌，京東（9618）挫5.3%﹑美團（3690）跌4.9%﹑快手（1024）跌3.6%﹑阿里（9988）跌2.4%﹑騰訊（0700）跌1.1%。

手機設備股方面，瑞聲（2018）跌3.8%﹑比亞迪電子（0285）跌3.3%﹑舜宇（2382）跌2.6%。

汽車股亦下挫，理想汽車（2015）跌3%﹑比亞迪（1211）跌0.9%﹑小鵬（9868）跌1.8%，蔚來（9866）升2.6%。

【11:09】港股跌幅擴至逾300點

港股跌幅突然擴大至逾300點，恒指最新報21752點，跌319點，科指跌112點，報4936點，國指跌121點，報7995點。

科技股普遍向下，美團（3690）跌4%﹑快手（1024）跌3.6%﹑京東（9618）跌3.6%。

【10:01】港股跌幅擴大

港股跌幅略為擴大，最新報21983點，跌89點。

醫藥股逆市上揚，翰森製藥（3692）升3.2%﹑藥明生物（2269）升2.2%。

【09:25】港股低開42點

恒生指數低開42點，報22030點，國指低開23點，報8092點，科指低開4點，報5045點。

滙豐（0005）高開0.5%﹑友邦（1299）高開0.9%。

汽車股方面，比亞迪（1211）升1.5%﹑蔚來（9866）升3.4%﹑小鵬（9868）升1.6%﹑理想汽車（2015）平開。

科技股方面，阿里（9988）低開0.3%﹑美團（3690）低開1.4%﹑小米（1810）高開1.2%﹑騰訊（0700）高開0.6%。

金礦股方面，招金（1818）升2.1%﹑赤峰黃金（6693）高開3.7%。