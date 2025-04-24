恒生指數跌幅擴至逾300點　美團及快手捱沽　跌超過3%｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】美國總統特朗普再度對華產品的關稅問題「吹和風」，帶動美國股市連升2日，三大指數於周三（23日）升幅介乎1.07%至2.5%。亞太區股市今日（24日）承接美股升勢，日本股市早段升近300點。



【11:09】港股跌幅擴至逾300點

港股跌幅突然擴大至逾300點，恒指最新報21752點，跌319點，科指跌112點，報4936點，國指跌121點，報7995點。

科技股普遍向下，美團（3690）跌4%﹑快手（1024）跌3.6%﹑京東（9618）跌3.6%。

【10:01】港股跌幅擴大

港股跌幅略為擴大，最新報21983點，跌89點。

醫藥股逆市上揚，翰森製藥（3692）升3.2%﹑藥明生物（2269）升2.2%。

【09:25】港股低開42點

恒生指數低開42點，報22030點，國指低開23點，報8092點，科指低開4點，報5045點。

滙豐（0005）高開0.5%﹑友邦（1299）高開0.9%。

汽車股方面，比亞迪（1211）升1.5%﹑蔚來（9866）升3.4%﹑小鵬（9868）升1.6%﹑理想汽車（2015）平開。

科技股方面，阿里（9988）低開0.3%﹑美團（3690）低開1.4%﹑小米（1810）高開1.2%﹑騰訊（0700）高開0.6%。

金礦股方面，招金（1818）升2.1%﹑赤峰黃金（6693）高開3.7%。