美國總統特朗普的關稅與政策,導致美元和美債出現波動及拋售之際,英倫銀行行長貝利稱對美元失去儲備貨幣地位的擔憂「過頭」。



在美國在全球經濟中的主導地位受到威脅的警告聲中,貝利周四(24日)表示,「需要巨大的轉變才能改變儲備貨幣地位的格局」。

英國經濟・英倫銀行:Road signs featuring downward pointing arrows are seen outside the Bank of England during the morning rush hour on January 31, 2023 in London, United Kingdom.