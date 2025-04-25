恒生指數高開170點重上22000點關　阿里及港交所上揚｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】美國股市連升3日，其中道指累升約2,000點，並重上4萬點大關。主要是市場人士憧憬，聯儲局有機會在今年6月重啟減息。道指於周四（24日）收市報40093點，升486點或1.2%，納指升幅達2.7%或457點，報17166點。亞太區股市今日（25日）早段承接美股升勢，日本股市升逾500點。匯市方面，美元兌多種主要貨幣上揚，其中兌日圓迫近143水平。



【09:26】港股高開170點

恒指最新報22080點，高開170點，國指最新報8117點，高開61點，科指最新報5037點，高開62點。

港交所（0388）斥資63億元收購交易廣場一期多層樓面作總部，今早高開0.6%，報339.8元。

地產股方面，長實（1113）平開，報31.3元，恒地（0012）高開0.7%﹑新地（0016）高開0.9%﹑恒隆（0101）高開0.3%。

科技股方面，阿里（9988）高開2.1%﹑京東（9618）高開0.4%﹑美團（3690）低開1.1%﹑小米（1810）高開0.7%﹑騰訊（0700）高開1.9%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.5%﹑友邦（1299）高開1.3%。