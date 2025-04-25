A股走勢個別　深成重上9900點　恒生指數最新升近189點｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】美國股市連升3日，其中道指累升約2,000點，並重上4萬點大關。主要是市場人士憧憬，聯儲局有機會在今年6月重啟減息。道指於周四（24日）收市報40093點，升486點或1.2%，納指升幅達2.7%或457點，報17166點。亞太區股市今日（25日）早段承接美股升勢，日本股市升逾500點。匯市方面，美元兌多種主要貨幣上揚，其中兌日圓迫近143水平。



【15:05】上証指數低收2點

內地股市走勢個別，上証指數收市報3295點，跌2點，深成指數收市報9917點，升38點，滬深300指數收市報3786點，升2點，創業板指數收市報1947點，升11點。

港股最新報22098點，升189點。

【14:00】港股最新升196點

中共中央政治局舉行會議，指出要提高中低收入群體收入，大力發展服務消費，以及適時減息降準，保持流動性充裕及加力支持實體經濟。

港股最新報22106點，升196點。

【13:24】港股升258點

港股最新報22167點，升258點，國指升86點，報8143點，科指升83點，報5059點。

龍湖（0960）升6.6%﹑聯想（0992）升6%﹑百度（9888）升5.6%。

【12:14】港股半日升近300點

港股半日升近300點，企穩22000點。恒指中午收市報22206點，升297點，國指升104點，報8160點，科指升92點，報6068點，成交額約為1,164億元。

出口股上揚，申洲（2313）升2%﹑創科實業（0669）升1.9%，晶苑（2232）跌0.2%。

航運及碼頭股方面，招商局港口（0144）升0.2%﹑東方海外（0316）升1.8%。

汽車股方面，比亞迪（1211）升2.7%﹑蔚來（9866）升6.4%﹑理想汽車（2015）升2.5%。

科技股方面，阿里（9988）升3.3%﹑美團（3690）升1.6%﹑小米（1810）跌0.1%﹑騰訊（0700）升2.7%﹑京東（9618）升1.4%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.5%﹑友邦（1299）升0.5%﹑港交所（0388）升1.9%。

內房股方面，龍湖（0960）升6.6%﹑潤地（1109）升3.9%﹑中海外（0688）升3.2%。

【10:36】港股升幅擴至近300點

港股升幅擴大至近300點，最新報22197點，升287點。

內房股上揚，龍湖（0960）升6.4%﹑潤地（1109）升3.9%﹑中海外（0688）升3.8%。

濠賭股上揚，金沙（1928）升5.1%。

【09:51】港股升幅收窄至115點

晶片股逆市下跌，華虹半導體（1347）跌7.2%，報34元，中芯（0981）跌3.6%，報44.7元。

港股最新報22025點，升115點。

【09:26】港股高開170點

恒指最新報22080點，高開170點，國指最新報8117點，高開61點，科指最新報5037點，高開62點。

港交所（0388）斥資63億元收購交易廣場一期多層樓面作總部，今早高開0.6%，報339.8元。

地產股方面，長實（1113）平開，報31.3元，恒地（0012）高開0.7%﹑新地（0016）高開0.9%﹑恒隆（0101）高開0.3%。

科技股方面，阿里（9988）高開2.1%﹑京東（9618）高開0.4%﹑美團（3690）低開1.1%﹑小米（1810）高開0.7%﹑騰訊（0700）高開1.9%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.5%﹑友邦（1299）高開1.3%。