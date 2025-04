白宮前經濟顧問︰關稅政策影響　將於5月底在全美顯現

曾在特朗普總統首個任期內擔任白宮國家經濟委員會主任的加里·科恩於周日(27日)表示,美國目前關稅政策的影響將在下個月底開始在全國範圍內顯現,這一預測是基於貨物運輸和分發所需的時間。



加里·科恩說,收入水平及經濟實力較低的人群將把100%的薪水都用於購買商品,而富人會存儲更高比例的收入。這意味着關稅將對低收入美國人產生更大影響。

在利率問題上,加里·科恩表示,從聯儲局角度出發,該機構正在履行其被賦予的職責,所以從本質上講,聯儲局現在沒有理由採取行動降低利率。

美國經濟:Raindrops hang on a sign for Wall Street outside the New York Stock Exchange in Manhattan in New York City, New York, U.S., October 26, 2020. (Reuters)