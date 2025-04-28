恒生指數曾收復22000點　半日升16點　醫藥股上揚｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】美國股市於上周五（25日）再次高收，其中反映科技股走勢的納指升逾200點。亞太區股市今日（28日）早段亦上揚，日本股市早段升約180點。



【12:17】港股半日升16點

港股今早曾收復22000點，惟整體而言只屬窄幅上落，半日升16點，報21997點，國指升2點，報8082點，科指升24點，報5007點，成交額為966億元。

醫藥股上揚，國藥（1099）升2.6%﹑藥明生物（2269）升0.7%﹑石藥（1093）升0.5%﹑中生製藥（1177）跌1.3%。

五一黃金周將至，濠賭股上揚，金沙（1928）升1.3%﹑銀娛（0027）升0.4%﹑永利（1128）跌0.4%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.6%﹑友邦（1299）跌0.4%﹑港交所（0388）跌0.1%。

汽車股方面，比亞迪（1211）跌4%﹑小鵬（9868）跌0.8%﹑蔚來（9866）跌0.6%﹑理想汽車（2015）升0.4%。

科技股方面，阿里（9988）中午收市報115.6元，無升跌，騰訊（0700）升0.2%﹑美團（3690）跌1%﹑小米（1810）升0.7%。

【10:36】港股跌49點

港股維持數十點跌幅，最新報21938點，跌49點，國指跌24點，報8056點，科指升15點，報4998點。

比亞迪系下挫，比亞迪（1211）挫5%，旗下比亞迪電子（0285）跌7.1%。

科技股方面，京東（9618）升2.7%。

【09:41】港股轉跌69點

港股掉頭向下，恒指最新報21911點，跌69點，國指跌42點，報8038點，科指跌4982點。

已於上周五公布首季業績的平保（2318）早段跌1.6%。

【09:25】港股高開91點

恒指最新報22072點，高開91點，國指最新報8113點，高開32點，科指最新報5011點，高開28點。

耀才（1428）獲螞蟻入主，今日復牌高開60.7%，報4.9元。其他券商股方面，第一上海（0227）高開1.3%﹑中金（3908）跌2%。

長和（0001）低開0.5%﹑長建（1038）及長實（1113）均平開。

汽車股方面，比亞迪（1211）平開，報397元﹑蔚來（9866）低開1.6%﹑小鵬（9868）低開0.3%。

科技股方面，阿里（9988）高開1.9%﹑小米（1810）高開0.6%﹑美團（3690）平開，報127.6元，騰訊（0700）高開0.9%。