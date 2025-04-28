比亞迪系下挫　比亞迪電子瀉7%　恒生指數跌49點｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】美國股市於上周五（25日）再次高收，其中反映科技股走勢的納指升逾200點。亞太區股市今日（28日）早段亦上揚，日本股市早段升約180點。



【10:36】港股跌49點

港股維持數十點跌幅，最新報21938點，跌49點，國指跌24點，報8056點，科指升15點，報4998點。

比亞迪系下挫，比亞迪（1211）挫5%，旗下比亞迪電子（0285）跌7.1%。

科技股方面，京東（9618）升2.7%。

【09:41】港股轉跌69點

港股掉頭向下，恒指最新報21911點，跌69點，國指跌42點，報8038點，科指跌4982點。

已於上周五公布首季業績的平保（2318）早段跌1.6%。

【09:25】港股高開91點

恒指最新報22072點，高開91點，國指最新報8113點，高開32點，科指最新報5011點，高開28點。

耀才（1428）獲螞蟻入主，今日復牌高開60.7%，報4.9元。其他券商股方面，第一上海（0227）高開1.3%﹑中金（3908）跌2%。

長和（0001）低開0.5%﹑長建（1038）及長實（1113）均平開。

汽車股方面，比亞迪（1211）平開，報397元﹑蔚來（9866）低開1.6%﹑小鵬（9868）低開0.3%。

科技股方面，阿里（9988）高開1.9%﹑小米（1810）高開0.6%﹑美團（3690）平開，報127.6元，騰訊（0700）高開0.9%。