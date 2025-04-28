美股｜道指轉跌逾200點　 納指及標指挫1%　Nvidia曾跌逾4%

市場關注本周多家大型科企公布業續，以及美國的就業數據，美股周一（4月28日）早段個別發展，道指最多曾升300點。其後3大指數跌幅擴大， 道指曾倒跌逾200點，最新仍跌逾百點；納指及標指曾同挫逾1%。其中，人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia最多曾挫4.49%。



本港時間4月29日

【01:49】Tesla跌逾2%

道指最新報39,991點，跌121點或0.30%；納指最新報17,197點，跌185點或1.06%；標普500指數報5,486點，跌38點或0.70%。道指此前最多曾跌244點或0.60%；納指最多跌254點或1.46%；標指最多跌56點或1.02%。其中，人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia最新跌逾3.6%；Tesla挫逾2.3%。

圖為2025年4月28日，交易員在紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間4月28日

【22:50】3大指數個別發展 道指漲逾百點

道指最新報40,303點，升189點或0.47%；納指最新報17,372點，跌10點或0.06%；標普500指數報5,535點，升9點或0.18%。

【22:49】國際油價跌逾1%

油價下跌。紐約原油期貨現時每桶報62.20美元，跌0.82美元或 1.30%；倫敦布蘭特期油每桶報64.85美元，跌 0.95美元或1.44%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報94,677.79美元、24小時內約升0.7%。