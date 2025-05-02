港股5月首交易日造好　恒指午後升350點　小米揚逾5%｜持續更新

【13:15】港股午後升330點

港股下午開市後，升幅縮窄至336點或1.52%，報22456點；科指升3.1%，報5244點。

渣打（2888）績後升2%，報115.1元。滙豐（0005）逆市跌1.2%。

ATMX中，小米（1810）升5.3%，阿里巴巴（9988）升4.3%。

【12:05】港股半日大升近400點

港股半日大升近400點。恒指現報22493點，升374點或1.69%；國指報8224點，升148點或1.83%；科指報5254點，升166點或3.28%。大市成交額783億元。

藥明系大升，藥明康德升6.15%、藥明生物升5.48%。另外，小米升5.5%、理想﹙2015﹚升4.35%、李寧升3.81%。

【11:38】港股升幅擴大至逾300點

港股升幅擴大至逾300點。恒指升334點或1.51%至22453點，另外，國指升1.63%、科指升3.13%。大市成交額719億元。

藥明系造好，藥明康德﹙2359﹚升5.56%、藥明﹙2269﹚升4.82%。

另外、小米﹙1810﹚升5.1%、舜宇光學﹙2382﹚升4.35%、東方海外﹙0316﹚升3.87%。

【09:58】港股升幅擴大至逾百點

港股升幅擴大至逾百點。恒指現報22274點，升155點或0.7%；國指報8136點，升59點或0.74%；科指報5144點，升57點或1.12%。大市成交額272億元。

小米﹙1810﹚升3.7%、東方海外﹙0316﹚升3.5%紫金﹙2899﹚升3.18%、蒙升﹙2319﹚升2.88%、申洲﹙2313﹚升3.43%。

重磅科技股方面，阿里﹙9988﹚升2.3%、騰訊﹙0700﹚升1.29%。

【09:25】恒指高開73點

港股5月首個交易日高開。恒指開報22192點，升73點或0.33%；國指開報8100點，升23點或0.3%；科指開報5112點，升24點或0.48%。大市成交額35億元。

上個交易日大升的友邦﹙1299﹚今日續升2.41%至59.5元，逼60元關口。

另外，創科實業﹙0669﹚大升4%，表現亮麗。