恒生指數升幅縮至111點　領展飆近半成｜持更

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】美國股市連跌2日，其中道指挫近400點，失守41000點關。亞太區股市方面，日本股市假期後今日（7日）復市，早段輕微下跌。匯市方面，美元兌日圓﹑歐元等多種貨幣上揚，其中兌日圓迫近143。商品市場方面，紐約期油於亞洲交易時段升逾1%，迫近每桶60美元，紐約期金跌逾1%，失守每盎司3,400美元。目前市場人士正關注中美雙方貨幣政策走勢，其中人民銀行宣布降準0.5個百分點，及減少0.1厘。美國聯儲局則在當地時間今日下午公布議息結果，預料按兵不動。



【13:22】港股升幅縮至111點

恒指升幅午後進一步收窄，最新報22774點，升111點，國指升18點，報8279點，科指跌11點，報5227點。

領展（0823）升4.8%，友邦（1299）升2.8%。

【12:21】港股半日升324點

人行宣布減息降準，帶動港股半日升324點，報22987點，國指升112點，報8374點，科指升68點，報5307點，成交額約為1,017億元。

內房股普遍上揚，融創（1918）升2%﹑碧桂園（2007）及龍湖（0960）均升1.2%﹑潤地（1109）升1.1%。

內銀股方面，建行（0939）升2.8%﹑中行（3988）升2.3%﹑工行（1398）升2.2%﹑農行（1288）升1.3%。

汽車股方面，中升（0881）升6%﹑蔚來（9866）升0.7%﹑比亞迪（1211）跌0.3%﹑小鵬（9868）跌0.5%。

科技股方面，阿里（9988）跌1.4%﹑美團（3690）升1.2%﹑小米（1810）跌2.6%﹑騰訊（0700）跌0.5%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.5%﹑友邦（1299）升3.1%﹑港交所（0388）升2.3%。

【10:36】港股升幅縮至不足300點

港股升幅進一步縮至不足300點，恒指最新報22961點，國指升101點，報8363點，科指升60點，報5300點。

醫藥股逆市下跌，藥明生物（2269）跌3.4%﹑藥明康德（2359）跌2.7%﹑翰森製藥（3692）跌1.4%。

中升（0881）升7.2%，為目前表現最佳藍籌股。

【09:55】港股升幅縮至不足400點

港股升幅縮至不足400點，更一度失守23000點關，恒指最新報23019點，升357點。

中升（0881）升5.3%﹑華潤萬象（1209）升4.9%，申洲（2313）升3.9%﹑阿里健康（0241）升3.9%。

醫藥股逆市下跌，藥明康德（2359）及翰森製藥（3692）分別跌1%及0.8%。

【09:25】人行降準港股高開逾500點

恒指最新報23169點，高開507點，國指最新報8444點，高開183點，科指最新報5382點，高開142點。

人行宣布減息降準，內銀股今早表現，建行（0939）高開2.5%﹑工行（1398）高開2.1%。

內險股方面，平保（2318）高開2.6%﹑國壽（2628）高開2.9%﹑太保（2601）高開1.9%。

金融股方面，滙豐（0005）高開1.1%﹑友邦（1299）高開4.3%﹑港交所（0388）高開3.5%。

科技股方面，阿里（9988）高開2.5%﹑美團（3690）高開4%﹑小米（1810）高開2%﹑騰訊（0700）高開2.7%。