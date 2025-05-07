美股｜ 議息後道指升幅收窄 納指暫跌逾0.8%
撰文：蕭通
出版：更新：
市場期待中美貿易緊張局勢趨緩，並觀望聯儲局稍後議息結果。在聯儲局周三（5月7日）公布維持利率不變前，道指最多曾升405點，但在結果公布後大幅蒸發。不過，在聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）會見記者，指關稅料對通脹造成短期影響，經濟表現仍然穩健後，道指重拾升勢。
本港時間5月8日
【03:27】恒指夜期收報22,466點 低水226點
恒指夜市期指收報22,466點，跌128點，較恒指收市22,691點，低水226點，成交11,895張。
【02:12】道指升幅收窄 納指跌逾0.8%
截至本港凌晨2時12分，道指報40,879點，升50點或0.1%；納指最新報17,537點，跌151點或0.86%；標普500指數報5,586點，跌20點或0.37%。
本港時間5月7日
【22:51】3大指數早段上揚
截至本港晚上10時51分，道指報41,013點，升184點或0.45%；納指最新報17,726 點，升36點或0.21%；標普500指數報5,623點，升16點或0.30%。
【22:49】Bitcoin價格升穿9.7萬美元
油價下跌，紐約原油期貨現時每桶報58.72美元，跌0.37美元或0.63%；倫敦布蘭特期油每桶報61.69美元，跌 0.46美元或0.74%。
CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報97,273.63美元、24小時內升逾3%。
摩通私銀推測內地救市時機考量 料中美終達共識 關稅將遠低當前貝萊德稱美股波動受市場情緒驅動 基本面仍健康 中長期保持樂觀歐股錄淨流入 美股卻走資 美銀稱未有足夠證據資金永久離美往歐關稅戰｜對沖基金經理稱縱使美降華產品關稅至50% 美股仍會向下美股｜道指收市跌389點 納指挫0.87% Tesla跌1.75%