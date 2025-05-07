美股｜ 議息後道指升幅收窄　納指暫跌逾0.8%

市場期待中美貿易緊張局勢趨緩，並觀望聯儲局稍後議息結果。在聯儲局周三（5月7日）公布維持利率不變前，道指最多曾升405點，但在結果公布後大幅蒸發。不過，在聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）會見記者，指關稅料對通脹造成短期影響，經濟表現仍然穩健後，道指重拾升勢。



圖為2025年5月7日，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）在議息會議後發表講話。（Reuters）

本港時間5月8日

【03:27】恒指夜期收報22,466點 低水226點

恒指夜市期指收報22,466點，跌128點，較恒指收市22,691點，低水226點，成交11,895張。

【02:12】道指升幅收窄 納指跌逾0.8%

截至本港凌晨2時12分，道指報40,879點，升50點或0.1%；納指最新報17,537點，跌151點或0.86%；標普500指數報5,586點，跌20點或0.37%。

圖為2025年4月22日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間5月7日

【22:51】3大指數早段上揚

截至本港晚上10時51分，道指報41,013點，升184點或0.45%；納指最新報17,726 點，升36點或0.21%；標普500指數報5,623點，升16點或0.30%。

【22:49】Bitcoin價格升穿9.7萬美元

油價下跌，紐約原油期貨現時每桶報58.72美元，跌0.37美元或0.63%；倫敦布蘭特期油每桶報61.69美元，跌 0.46美元或0.74%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報97,273.63美元、24小時內升逾3%。