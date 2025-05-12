中美稱談判有實際性進展　恒指高開316點　出口股上揚｜持續更新

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】中美雙方於剛過去的周末進行兩輪會談，預料於今日（12日）就會議發布聯合聲明。今早亞太區股市略為上揚，其中日本股市升逾百點。美匯指數則於亞洲交易時段上揚，最新報100.55，同時美元兌日圓及英鎊等多種主要貨幣上揚。商品市場方面，金價跌穿每盎司3,300美元關口，紐約期油升0.16%。



【09:25】港股高開316點

恒生指數高開316點，報23183點，國指最新報8429點，高開120點，科指最新報5291點，高開111點。

寧德時代（3750）今日起招股，港交所（0388）高開1.5%。券商股方面，耀才（1428）高開3%﹑中信證券（6030）高開0.8%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.6%﹑友邦（1299）高開0.7%。

科技股方面，阿里（9988）高開2%﹑騰訊（0700）高開1.9%﹑美團（3690）高開2.8%﹑小米（1810）高開0.2%。

出口及航運股方面，申洲（2313）高開3.1%﹑創科（0669）高開3.9%﹑東方海外（0316）高開0.3%。

地產股方面，新地（0016）高開2.9%﹑恒地（0012）高開1.5%﹑長實（1113）高開0.8%﹑新世界（0017）平開。