百度（9888）暗盤高見260元　分析員﹕中籤者可沽貨獲利｜新股IPO

撰文： 張偉倫 最後更新日期： 2021-03-22 17:45

百度（9888）明日掛牌，今日部分券商開放暗盤市場。根據富途暗盤交易顯示，百度早段高見260元，較招股價252元高出3.2%。一手50股，每手帳面賺400元。最新升幅不足1%，於253元水平窄幅徘徊。

該股一手中籤率15%，認購50手才穩中一手。

百度（美：BIDU）美股盤前升約1.2%，報260.5美元，按照1股美國存託股代表8股A類普通股計算，每股市值約252.68元。以百度暗盤最高價260元計算，百度暗盤一度較美股溢價2.9%。

短期股價相對平穩 長期看好其AI業務

百度將於明日（23日）正式於港交所掛牌，光大新鴻基證券策略師伍禮賢表示，由於百度是二次上市，預計明日掛牌後股價表現相對平穩，會與美股今晚收市價相差不大，若抽中百度的投資者，可以「賺少少」就沽。

伍禮賢又指出，近期美債息高企，百度在港表現或會受到美股牽連，加上百度近年收入亦相對穩定，預料短期股價不會有大升幅，假如投資者看好百度未來AI業務的發展，長期亦可持有。

百度逐漸從搜索引擎巨頭轉型成AI公司，根據灼識咨詢報告，截至2020年10月30日，百度是中國擁有最多的AI專利數量以及AI專利申請數量的企業，截至2020年12月31日，按開發者數目計，百度的「百度開放式AI平台」擁有超過265萬名開發者，是中國最大的開放式AI平台。

暗盤價符合預期

光大新鴻基財富管理策略師溫傑亦認為，暗盤價格符合市場預期，更多投資者或選擇購買百度美股，因其可以逐股購買，靈活性、流通性較大，且諸如阿里巴巴、騰訊等新經濟股，業務增長潛力比百度大，股價亦出現下滑，因此預料在港第二上市的百度股價短期不會爆升。

不過，溫傑亦表示，除了依靠AI能力的百度雲，無人駕駛技術亦是百度未來幾年業務增長的另一個亮點。

據悉，百度旗下自動駕駛平台智慧自動駕駛開放平台Apollo，目前已同時在北京、長沙、美國加州三地進行開放道路無人化測試，而Apollo與威馬汽車合作研發的車型「威馬W6」正式量產下線，料於今年上半年實現交付。

此外，百度於今年1月與吉利控股組建智能汽車公司，致力於未來3年內推出一款新電動車，雙方合作不限於電動車研發，主要為加強發展及改善自動駕駛技術，推動汽車智能化。