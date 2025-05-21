美股｜道指跌幅擴至逾800點　3大指數同挫逾1%

美國國債孳息率上升，加上投資者關注美國眾議院對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的減稅法案的辯論，該法案引發市場對美國債務進一步增長的憂慮。美股周三（5月21日）早段下跌，其後跌幅持續擴大。道指最多曾挫849點或1.98%，納指最多跌257點或1.34%，標指曾跌89點或1.50%。



圖為2025年5月12日，交易員在美國紐約證券交易所（NYSE）大廳工作。（Reuters）

本港時間5月22日

【02:02】3大指數跌幅擴大

道指最新報41,960點，跌717點或1.68%；納指最新報18,951點，跌191點或1.00%；標普500指數報5,865點，跌75點或1.26%。

【01:24】20年期債息率升至逾一年新高

美國20年期國債孳息率升至5.104%，為2023年11月以來的最高水平。

【01:10】美債孳息率全線走高

2年期美債孳息率上漲3.7個基點，至4.007%；5年期孳息率上漲6.4個基點，至4.13%；7年期孳息率上漲6.8個基點；10年期孳息率上漲7個基點，報4.551%；30年期孳息率上漲6.7個基點，至5.034%。

Bitcoin／比特幣／加密貨幣：圖為2024年3月9日，在法國巴黎拍攝的比特幣（Bitcoin）插圖圖片。（Reuters）

本港時間5月21日

【23:06】Bitcoin價格升穿10.9萬美元創新高

根據Coinbase顯示，比特幣(Bitcoin)價格升上10.95萬美元，突破刷新1月20日時所創下的新高紀錄。

【22:51】道指早段跌逾400點

截至本港晚上10時51分，道指報42,266點，跌410點或0.96%；納指最新報19,108點，跌34點或0.18%；標普500指數報5,909點，跌31點或0.53%。

【22:46】Bitcoin價格升上10.7萬美元

油價造好。紐約原油期貨現時每桶報62.09美元，升0.06美元或0.10%；倫敦布蘭特期油每桶報65.42美元，升0.04美元或0.06%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報107,871.25美元、24小時內約升3%。