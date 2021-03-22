全球股票基金連續11周實現淨流入　科技股基金扭轉資金流向

撰文： 張小意 最後更新日期： 2021-03-22 15:51

據路透報道，全球股票基金在截至3月17日當週連續第11周吸引資金流入，受助於持續低利率希望。此前，美國聯邦儲備委員會暗示將維持近零利率至少到2024年。

路孚特旗下基金分析公司理柏（Lipper）的數據顯示，截至3月17日當周，投資人向股票基金投入364.6億美元，為五周最大流入規模。

MSCI明晟全球股上周（3月15日至3月19日）漲1%，但上周五（3月19日）逆轉升勢，受美債收益率上漲打壓。

截至3月17日當周，在股票基金中，投資科技股的基金吸引21.9億美元資金流入，之前一周為資金流出5.24億美元，投資者以較低的估值買進遭受重創的科技股。

對全球經濟復甦的希望也吸引資金流入工業、銀行和礦業等周期性股票。

新能源基金獲14億資金流入

但另一方面，油價下跌影響到能源類股，投資能源股的基金吸引1.849億美元資金流入，較之前一周減少逾60%。

但主要投資太陽能、風能和水務公司的替代能源基金吸引14億美元的資金流入，為七週以來最高。

全球債券基金則流入87億美元，主要因短期債券和通脹保值債券呈現淨購買。全球公司債流出9.6億美元，為第四周流出。

此外，商品方面，貴金屬基金錄得淨賣出7,650億美元，為連續第六週流出。

一項針對23,757個新興市場基金的分析顯示，股票基金吸引了47.3億美元流入，為七週內最大單週流入規模；債券基金則吸引了3.12億美元流入。