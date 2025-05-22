長實股東會｜李澤鉅料公司將變淨現金　若項目符IRR便感興趣投資

近年長實（1113）較著重於來自基建等帶來經常性收益的項目，來自物業銷售的貢獻則下降。主席李澤鉅今日（22日）於股東會上指出，物業銷售貢獻較少，正反映出公司之前買地「嚴守紀律」，所以在過去2年物業銷售自然較少，明言是計劃一部份而非意外。



經常性收入項目帶來88%溢利貢獻

李澤鉅解釋在公司5﹑6年前，地價處於高峰時較少買地，因此在過去2年物業銷售自然較少，直言是計劃一部份而非意外。他又指出公司經常性收入項目，例如收租物業、環球基建業務及社會基礎設施投資組合的表現不錯，現時約88%溢利貢獻來自這類經常性收入項目。

被問及會否加大對基建業務投資時，他表示投資要看機會，旗下基建項目一直以來都為公司提供穩定的貢獻。而且公司截至2024年底的負債比率約4%，預料再過多一段時間或會變成淨現金（net cash），有能力進行更多投資。他指出若有優質、符合公司內部投資回率（IRR）要求的項目，基本上都會有興趣，但不一定只做基建。

強調會貼市賣樓

再被問及對住宅市場前景看法。他指出若買家用作自住，並且擁有負擔能力，現階段置業應該不是大問題，同時公司的賣樓策略一向跟貼市場。

至於長江集團中心二期租務及租賃業務情況，李澤鉅指出目前長實在香港投資物業組合之出租率約86%，又認為香港寫字樓市場仍需時走出低潮，期望等到市況好轉時，長江集團中心二期的租務表現會愈來愈好，同時強調公司的成本較低，「容易計數」。

稱長實採較保守物業估值

他又指出「花無百日紅」，全世界沒有任何行業長期不斷向好，現時香港零售及寫字樓物業的市場需求確實比較慢。但公司約88%溢利貢獻來自具經常性收入的項目，有能力抵禦本地租賃市場的挑戰。

對於近年市場上不時出現物業重估後出現虧損的情況，李澤鉅指出長實一向奉行比較穩陣的財務管理政策，估值方面比較保守，可以說是「保守過頭」。公司的投資物業及酒店項目之估值較同行或同區低，所以問題不大。他亦指出去年錄得物業重估溢利19.7億元，涉及和黃物流中心及鶴園街重建項目，並為已扣除內地部份物業重估虧損後之淨額。