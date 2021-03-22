「鱷王」達里奧：棄美債買中國債　大勢已趨

撰文： 伍玥 最後更新日期： 2021-03-22 17:20

世界頭號對沖基金橋水基金（Bridgewater Associates）創始人達里奧（Ray Dalio）明確表示，越來越多的國際投資者開始配置中國債券；而從歷史規律來看，這種趨勢預計還會持續很久。

據Wind資訊今日（22日）報道，達里奧稱，在全球債券大拋售過程中，中國債券表現出難以置信的穩定性。2月份，10年期中國國債收益率下降了3基點，而同期10年期美債收益率則上升了39基點。

目前來看，全球央行和投資者的債券組合中，美債的比例約為三分之二，中國債券佔比約為6%。（GettyImages）

近期，全球投資者積極賣出美債轉而買入中國債券。在達里奧看來，這種趨勢是範式轉換的必然經歷，在歷史上出現過無數次。目前來看，全球央行和投資者的債券組合中，美債的比例約為三分之二，中國債券佔比約為6%。

達里奧認為，相較而言，國際投資者這樣的資產配置比例與中美兩國之間的經濟實力不匹配的。達里奧稱，國際投資者超額配置美債，是因為美元全球儲備貨幣的地位，這也是美國能在數十年中高額負債的根本原因。而歷史周期運行中，必然有富有競爭力的經濟體崛起，隨之而來的是在資本市場中，拋售美債轉投中國債券的趨勢將持續下去。

達里奧亦評價稱，上週中美兩國的對話呈現的，是新範式轉變的一個微觀細節表現。

2021年3月18日下午，中美會談。（Twitter@SFAC258_）

目前一個非常重要的現象是，全球央行不再一致行動。上周（3月15日-3月21日），新興市場國家土耳其、巴西和俄羅斯都開始加息。發達國家中，挪威央行表示，預計在2021年下半年開始加息，成為富裕國家加息路徑的首位實行者。

具體原因方面，巴西是因為農產品漲價幅度太大而不得不加息，主食大米價格飆至70%，甚至考慮向同樣糧食供應不足的委內瑞拉進口糧食。3月17日巴西央行宣布，將Selic目標利率上調75基點，至2.75%，這是巴西自2015年以來首次加息。如果通脹沒有被抑制，巴西還會在5月份進一步加息75基點。

土耳其方面，通脹一直是該國近幾年主要應對的經濟問題之一。截至今年2月份，土耳其年化通脹率已升至15.6%，土耳其里拉兑美元匯率與2018年年初相比，貶值超過50%。土耳其央行於3月18日宣布加息200個基點至19%。

俄羅斯方面，GDP在1月份下降了2.2%之後，2月份又加速下降到了2.8%，經濟持續萎縮。但俄羅斯中央銀行19日宣布，將基準利率提高0.25個百分點至4.5%。這是俄羅斯自2018年年底以來首次提高基準利率。俄羅斯央行指出，此舉旨在應對迅速上升的通貨膨脹並穩固本國貨幣。

聯儲局剛在3月的一息會議上表示，利率將維持到2023年保持不變。（資料圖片）

作為對比，聯儲局（Fed）剛剛在3月的一息會議上表示，利率將維持到2023年保持不變，甚至表示，可以容忍實際通脹水平高於其既定通脹目標。日本央行放寬了債券收益率波動範圍，以便獲得政策上的靈活性。

各國央行的政策分歧是加劇貨幣波動的因素，現在這一因素迴歸了，國際外匯市場到了見證波動率更高的時刻了。