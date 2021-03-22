本港2月CPI按年升0.3%　政府料物價壓力短期內維持溫和

撰文： 劉紹蘭 最後更新日期： 2021-03-22 17:39

政府統計處今日（22日）公布，上月綜合消費物價指數（CPI）按年上升0.3%，較1月升1.9%為低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在2月份的基本通脹率為負0.1%，比1月份的0.5%的跌幅相對較少，主要是由於外出用膳和家庭服務費用上升所致。

今年首兩個月的消費物價以消除農曆新年的影響，綜合消費物價指數按年上升1.1%，剔除所有政府一次性紓困措施的影響，基本消費物價按年輕微下跌0.3%，主要反映食品價格的升幅收窄和私人房屋租金的跌幅擴大。

2月份價格按年升幅最多為電力、燃氣及水

在各類綜合消費物價指數組成項目中，2月份價格升幅最多的類別為電力、燃氣及水，按年升19.3%；其次是食品（不包括外出用膳），按年升1.5%；雜項服務按年升1.2%；外出用膳升0.2%。

另一方面，綜合消費物價指數在2月份錄得按年跌幅最多的類別為，衣履跌3.9%、交通跌2.9%、耐用物品跌1.7%、煙酒跌0.9%、住屋跌0.2%和雜項物品跌0.1%。

政府發言人表示，由於環球和本地經濟活動需要一段時間才會恢復到衰退前的水平，物價壓力在短期內應會維持溫和。政府會繼續密切留意情況。