「大而美法案」通過Tesla成輸家？　摩通料每年少賺20億美元

美國國會於上周通過由總統特朗普推動的《大而美法案》，法案內容包括取消對零排放汽車（ZEV）違規罰款。摩根大通分析師指出，將會對Tesla（特斯拉）盈利大減50%以上，相當於每年減少20億美元。



Tesla Model 3。（GettyImages）

雖然該電動車生產商亦從歐洲及中國取得ZEV的信用額度，但是分析師指出在今年首季Tesla的積分收入中，約80%至90%是來自美國。

去年憑售ZEV信用額度錄27.6億美元收益

根據Tesla的財務報告，公司在2024年透過出售ZEV信用額度錄得27.6億元（美元‧下同)收入，同時出售ZEV信用額度的收入，亦協助公司於今年首季錄得利潤。若在今年首季並無錄得因出售ZEV信用額度，而錄得的5.95億美元收入，公司於當季業績，會由盈利4.09億元，轉為虧損1.89億元。

作為推動電動車普及的政策工具，ZEV制度要求車廠生產一定比例的零排放汽車，否則就要購買信用額度或繳交罰款。作為純電動車生產商，Tesla擁有大量ZEV信用額度可供出售，並成為其重要獲利來源。

2025年6月22日，特斯拉（Tesla）在美國德州（Texas）奧斯汀市（Austin）開啟自動駕駛計程車服務（Robotaxi）試運營。（Reuters）

信用額度原意為推動電動車發展

雖然ZEV制度屬州級規範，但聯邦層級不再設罰款，代表積分需求驟減，特斯拉再難轉售多餘信用額度。這將使其手中信用額度變得毫無價值，財務壓力大增。

ZEV信用額度原意是推動傳統車廠轉型電動車、氫能車等低碳交通工具。若失去罰則與信用額度機制，車廠將失去財務壓力，可放慢在美國市場的電動車布局，恐使消費者選擇變少，美國整體電動化進程放緩。