星巴克據報獲數名買家提案　冀獲中國業務控股權

連鎖咖啡店Starbucks（星巴克）早前表示，有意出售中國業務部份股權。據《彭博》報道，星巴克收到潛在買家的議案，相關潛在買家希望取得有關業務控股權。



報道指出星巴克收到數個潛在投資者對中國業務的收購提議，大多數投資者希望獲得該業務控股權。報道又引述消息人士稱，星巴克正評估提案，並挑選一批潛在投資者進入下一輪競標，又可能會向競標者分享財務和運營細節，以助評估中國資產的估值。

報道指，星巴克原本傾向於只把少數股權出售給能夠助力中國業務恢復增長的合作夥伴，但現在可能根據估值和其他因素，考慮出售更大比例股份。包括行業參與者和私募股權公司在內的潛在合作夥伴，於6月提交了非約束性收購提案，大多數都希望獲得控股權，以便擁有中國業務決策權並使之更符合投資策略。

Starbucks星巴克（Unsplash / @h_co）

續看好中國業務前景

目前，星巴克對中國業務的評估仍處於初期階段，尚未就交易結構、估值及潛在競標者作最終決定。星巴克表示，公司看好中國市場的長期巨大潛力，仍致力於中國市場，並希望保留在該業務中相當比例的股權。